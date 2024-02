Minorenne a Bologna minaccia compagna con coltello: denunciato

Minaccia con un coltello in classe: 16enne denunciato dai Carabinieri

Nella mattinata di giovedì scorso, Carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno denunciato alla procura per i minorenni un giovane di 16 anni per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia. L’episodio si è verificato intorno alle 11.35 in un istituto scolastico di Bologna, quando il vicepreside ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine poiché uno studente aveva minacciato con un coltello una compagna di classe.

Reazione immediata e intervento delle autorità

Il compagno a cui il 16enne aveva rivolto le minacce ha prontamente avvisato la ragazza minacciata, la quale ha a sua volta informato un insegnante. Quest’ultimo ha richiesto al giovane di consegnare il coltello e ha immediatamente contattato i Carabinieri, che hanno provveduto al sequestro dell’arma e alla segnalazione alla magistratura.

Il vicepreside ha dichiarato:

Il comportamento del giovane è stato prontamente segnalato e gestito in modo tempestivo per garantire la sicurezza di tutti gli studenti e del personale scolastico.

Sicurezza e collaborazione per prevenire situazioni pericolose

L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza di riflessi del compagno che ha segnalato la minaccia, della collaborazione tra studenti e insegnanti per affrontare situazioni di pericolo e dell’intervento rapido delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza all’interno degli istituti scolastici. La tempestività con cui sono state adottate le misure necessarie ha permesso di evitare potenziali conseguenze gravi e di gestire la situazione in modo efficace.

