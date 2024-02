Minori coinvolti in tentata rapina si rifugiano in comunità - avvisatore.it

Raggiunti dalla Procura dei Minorenni, i due ragazzi scomparsi a Olbia restano in una comunità di recupero

Dopo nove giorni di scomparsa, i due minorenni di 15 e 17 anni, ritrovati sabato 3 febbraio dalle forze dell’ordine a Olbia, sono stati raggiunti dalla Procura dei Minorenni e restano in una comunità di recupero. La misura cautelare è stata confermata a causa dell’accusa di tentata rapina a un esercizio commerciale nel centro gallurese. I due giovani si erano dati alla fuga per evitare le conseguenze legali del loro gesto. Le indagini sono ancora in corso per scoprire eventuali complici che li abbiano aiutati a nascondersi.

Conferenza stampa delle forze dell’ordine per illustrare l’operato

Le forze dell’ordine hanno tenuto una conferenza stampa presso la questura di Sassari per illustrare l’operato svolto durante le ricerche dei due ragazzi. Alla conferenza hanno partecipato il dirigente del Commissariato di Olbia, Raffaele Bracale, il suo vice, Luca Nania, il dirigente della Squadra mobile di Sassari, Michele Mecca, la procuratrice per i Minorenni di Sassari, Luisella Fenu, e la sostituta procuratrice di Tempio Pausania, Laura Bassani. Durante la conferenza, la procuratrice Fenu ha sottolineato che la priorità era sempre stata quella di ritrovare i ragazzi sani e salvi, e che l’accusa di tentata rapina era stata un elemento marginale durante le ricerche. Ha inoltre ribadito l’importanza di fornire ai giovani un sostegno educativo, familiare e scolastico.

I ragazzi rintracciati nella zona della chiesa campestre di Santa Lucia

I due ragazzi sono stati rintracciati e fermati nella zona della chiesa campestre di Santa Lucia, anche se non erano nascosti lì. Il dirigente Bracale ha spiegato che la pressione esercitata dalle ricerche ha spinto i giovani a spostarsi nell’area presidiata dalle forze dell’ordine. Una volta trovati, sono stati portati in commissariato, dove sono apparsi denutriti. Sono stati nutriti e vestiti puliti sono stati forniti loro. Successivamente, hanno incontrato i genitori e sono stati eseguiti i provvedimenti disposti dalla Procura.

In conclusione, i due ragazzi scomparsi a Olbia sono stati raggiunti dalla Procura dei Minorenni e restano in una comunità di recupero. Le indagini continuano per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e individuare eventuali complici. Durante la conferenza stampa, le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di fornire ai giovani un sostegno educativo e familiare.

