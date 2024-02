Minori detenuti in aumento con decreto legge Caivano: già 500

Aumento dei Detenuti Minorenni: Dati Preoccupanti nel Settimo Rapporto di Antigone

Nel suo settimo Rapporto sulla giustizia minorile, l’associazione Antigone mette in luce una situazione allarmante riguardante l’aumento dei detenuti minori a seguito del cosiddetto Decreto Caivano. Secondo l’associazione, le misure introdotte stanno avendo effetti negativi sul sistema della giustizia minorile, portando a un incremento sia del ricorso alla detenzione che della qualità dei percorsi di recupero per i giovani autori di reato.

L’estensione delle possibilità di applicazione dell’accompagnamento a seguito di flagranza e della custodia cautelare in carcere sta stravolgendo l’impianto del codice di procedura penale minorile del 1988, con conseguente impennata degli ingressi negli Istituti penali minorili (Ipm), sottolinea il Rapporto.

Record di Detenuti Minorenni: Numeri Senza Precedenti

I dati riportati nel Rapporto di Antigone evidenziano un aumento significativo dei detenuti minori nelle carceri italiane all’inizio del 2024. Con circa 500 minori detenuti, si registra un numero che non si toccava da oltre dieci anni. Gli ingressi negli Ipm sono in costante crescita, passando da 835 nel 2021 a 1.143 nel 2023, il valore più alto degli ultimi quindici anni. In particolare, i ragazzi in Ipm in misura cautelare sono aumentati da 243 a 340 tra gennaio 2023 e gennaio 2024, evidenziando chiaramente gli impatti del Decreto Caivano.

Effetti Distruttivi del Decreto Caivano: Criticità nel Sistema Giudiziario Minorile

Il decreto Caivano, secondo l’analisi di Antigone, ha rappresentato un passo indietro per il sistema della giustizia minorile, con conseguenze drammatiche già visibili nei primi mesi del 2024. Le modifiche apportate stanno compromettendo non solo la quantità ma anche la qualità dei percorsi di recupero per i giovani autori di reato, portando a un aumento significativo dei minori detenuti e a una situazione di criticità negli Istituti penali minorili.

