MIPEL 125: Focus su Travel&Business e Internazionalizzazione

MIPEL 125: L’Evento Internazionale della Pelletteria e dell’Accessorio Moda

Si è aperta oggi l’edizione 125 di MIPEL, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, presso l’area espositiva di Fiera Milano-Rho. L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e di Agenzia ICE, con il patrocinio del Comune di Milano.

All’inaugurazione della manifestazione, insieme alle concomitanti Micam, The One Milano, Milano Fashion&Jewels, Lineapelle e Simac Tanning Tech, ha preso la parola il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il quale ha ricevuto diversi appelli dalle varie manifestazioni presenti. Anche Claudia Sequi, Presidente di Assopellettieri, ha sottolineato l’importanza del sostegno del governo al Made in Italy, sia supportando la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali del settore in Italia, sia sostenendo direttamente queste fiere che rappresentano un volano per il Made In Italy a livello internazionale.

Il Viaggio: Tema Chiave dell’Edizione 125 di MIPEL

MIPEL 125 ha scelto come tema chiave “Il Viaggio”, che si riflette non solo nell’allestimento e nel concept creativo dell’evento, ma anche nell’ampia offerta presentata. Oltre 4.000 mq e 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti italiani e stranieri offrono una visione completa delle nuove collezioni borse e accessori pelle della stagione FW2024-25. Inoltre, è stata introdotta una nuova area dedicata al settore TRAVEL&BUSINESS, con brand nazionali e internazionali che presentano collezioni di valigie, trolley, borse da viaggio, zaini e accessori per rendere più agevole e piacevole ogni viaggio.

Claudia Sequi, Presidente di Assopellettieri, commenta: “MIPEL 125 segna un importante passo avanti nel nostro impegno a offrire un palcoscenico di eccellenza per il settore della pelletteria. Con il nuovo progetto dedicato al TRAVEL&BUSINESS, ci proponiamo di ampliare e diversificare l’offerta presente in fiera per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento e dinamico.”

Showcase Milano e Area Trend: Novità e Tendenze Moda

All’interno del Padiglione 1, torna l’area Showcase Milano curata da Mirta, lo showroom digitale che connette brand contemporanei locali con curator internazionali. L’innovazione, la creatività e l’attenzione alle richieste di mercato caratterizzano le aziende di moda e design presenti in questa sezione speciale.

Totalmente rinnovata all’interno del Padiglione 3, l’Area TREND offre la possibilità di scoprire ed esplorare le tendenze moda di borse e accessori per la stagione FW 2024/25. In collaborazione con il Comitato Moda di MIPEL, sono state presentate le tendenze del mondo della pelletteria della prossima stagione, basate sulle esigenze e i desideri dei consumatori. Quest’area mette in mostra una selezione di prodotti rappresentativi dei mood FW 2024/25 di alcuni espositori presenti in fiera.

Durante la manifestazione, saranno organizzate performance per offrire un’esperienza coinvolgente a visitatori ed espositori, con artisti come Andrea Paris, Kataklò e Fresh’n’Clean, che intratterranno il pubblico con spettacoli itineranti e performance dal vivo. Un’occasione per vivere un’esperienza unica e coinvolgente, all’insegna della moda e dell’arte.

