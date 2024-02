Mirabilandia riapre il 28 marzo: un’attesa che finisce

Mirabilandia: riapertura con un lunghissimo weekend pasquale

Tutto è pronto per la nuova stagione di Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia, che riaprirà i cancelli giovedì 28 marzo. Un’occasione da non perdere per iniziare la stagione alla grande, con un lunghissimo weekend che durerà ben 6 giorni! L’orario di apertura sarà dalle 10.30 alle 18.00.

Show esclusivi e aperture straordinarie

Anche quest’anno Mirabilandia offrirà show esclusivi, spettacoli emozionanti e aperture straordinarie. Nelle prossime settimane verrà svelata la nuova programmazione, con grandi novità per tutte le età. In particolare, grande attesa per lo spettacolo “Forever Winx-The Musical”, che andrà in scena in esclusiva a Mirabilandia per festeggiare i 20 anni del Winx Club. Le mitiche fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha saranno protagoniste di questo imperdibile evento. Inoltre, non mancheranno gli appuntamenti meet&greet con i personaggi Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Patrick Star e Plankton, i PAW Patrol – Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l’Esploratrice, che regaleranno tanti sorrisi ai visitatori più piccoli.

Attrazioni da Guinness dei primati e tanto altro

Mirabilandia è famosa per le sue attrazioni da Guinness dei primati, che garantiscono adrenalina pura. Tra queste, iSpeed, Katun e Divertical sono solo alcune delle emozionanti opzioni disponibili. Inoltre, il Parco offre atmosfere western nella Far West Valley, terrore con The Walking Dead, l’horror house ispirata alla famosa serie televisiva, un’esperienza unica in Italia. Gli amanti dei dinosauri potranno immergersi nelle ambientazioni di Dinoland, mentre i fan delle moto potranno godersi Ducati World. Per i più piccoli, c’è Bimbopoli, un vero paradiso.

Mirabeach: il parco acquatico più caraibico della Romagna

Da sabato 15 giugno a domenica 1° settembre, torna anche Mirabeach, il parco acquatico più caraibico della Romagna. Un’oasi di divertimento e relax, perfetta per rinfrescarsi durante le calde giornate estive.

La stagione 2024 di Mirabilandia inizierà giovedì 28 marzo e si concluderà domenica 3 novembre. Per rendere il divertimento accessibile a tutti, sarà possibile utilizzare i servizi con la formula buy now, pay later grazie alla partnership con Scalapay. Questo permetterà di dilazionare la spesa per gli abbonamenti e i soggiorni con formula Parco+Hotel.

Non perdete l’occasione di vivere un’avventura indimenticabile a Mirabilandia, il Parco divertimenti che offre emozioni per tutte le età!

