Miseria e lotta per la libertà: il sindaco respinge il circo mediatico

Chiusura al traffico di Via Deledda in vista della scarcerazione di Michele Misseri

Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha annunciato che verrà firmata un’ordinanza della polizia Locale per la chiusura al traffico di Via Deledda in vista della scarcerazione di Michele Misseri, prevista per domenica prossima. Misseri, 69 anni, ha scontato una condanna a 8 anni di carcere per la soppressione del cadavere di sua nipote, Sarah Scazzi, che fu uccisa a 15 anni e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010. La moglie di Michele, Cosima Serrano, e la figlia Sabrina sono state condannate all’ergastolo per l’omicidio e attualmente si trovano nel carcere di Taranto. Michele Misseri è attualmente detenuto nel carcere di Lecce.

Preoccupazioni per la tranquillità dei residenti

Il sindaco Iazzi ha dichiarato che si riunirà con il comandante della polizia locale per discutere delle misure da adottare al fine di garantire la tranquillità dei residenti. La casa dei Misseri, situata in Via Deledda, dove Sarah fu uccisa, risulta abbandonata da anni. Il sindaco ha inoltre sottolineato che l’altra figlia di Michele vive già altrove. Secondo le sentenze, il delitto fu scatenato da rivalità sentimentali e dissapori tra Sabrina e Sarah.

Possibili richieste ai servizi sociali per Michele Misseri

Il sindaco Iazzi ha chiarito che, nel caso in cui arrivassero richieste ai servizi sociali, verranno prese le misure previste per una persona nello stato di Michele Misseri. Tuttavia, ha sottolineato che Misseri è sempre stato una persona autonoma e fino ad oggi non è stata presentata nessuna richiesta in tal senso.

