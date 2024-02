Missione Aspides: Ue lancia operazione nel Mar Rosso

Missione Aspides: Protezione del Traffico Mercantile nel Mar Rosso

La missione Aspides, lanciata dall’Unione Europea in tempi record su proposta di Italia, Francia e Germania, ha l’obiettivo di difendere il traffico mercantile nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Questi ultimi hanno preso di mira navi considerate occidentali in risposta agli eventi scatenati dalla guerra nella Striscia di Gaza. La missione si concentra sulla protezione delle rotte commerciali, con particolare attenzione al canale di Suez, e mira a contrastare l’utilizzo di droni, missili e barchini esplosivi contro le navi.

“Lo scopo dichiarato è quello di tutelare la libertà di navigazione e gli interessi economici dell’Ue, con un focus sul traffico con l’Indopacifico che transita attraverso il Mar Rosso.”

Obiettivi e Differenze rispetto all’Operazione Prosperity Guardian

A differenza dell’operazione Prosperity Guardian guidata dagli Stati Uniti, la missione Aspides si concentra esclusivamente sulla difesa del traffico mercantile senza attacchi mirati in territorio yemenita. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza delle navi commerciali, proteggendole da potenziali attacchi. Questo approccio difensivo mira a preservare la libertà di navigazione e gli interessi economici dell’Unione Europea, specialmente considerando l’aumento dei costi di trasporto dovuto alla circumnavigazione dell’Africa da parte di molte navi.

Dettagli Operativi e Coinvolgimento dei Paesi Partecipanti

La zona di operazione della missione Aspides include importanti rotte marittime nello stretto di Baab el Mandeb, nello stretto di Hormuz e in varie acque internazionali tra lo Yemen, Gibuti e il Golfo Persico. Il quartier generale dell’operazione sarà situato a Larissa, in Grecia, con il comando operativo affidato al commodoro greco Vasilios Griparis e il contrammiraglio Stefano Costantino come comandante sul campo, operante dal cacciatorpediniere lanciamissili italiano Caio Duilio. Il comando strategico sarà a Bruxelles, come per le altre missioni militari dell’Ue, e la lista dei Paesi partecipanti includerà Grecia, Italia, Francia e Germania, oltre ad altri che verranno definiti successivamente.

