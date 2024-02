Misteri e Ambiente Agatha Christie: Serie TV “Morte e Altri Dettagli” in Arrivo su Disney+

La nuova serie televisiva “Morte e Altri Dettagli”, prevista per il 5 marzo 2024 su Disney+, ha suscitato grande interesse dopo il suo debutto negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno. Creata da Mike Weiss e Heidi Cole McAdams, il duo dietro il crime drama Stumptown della ABC Signature, la serie promette di portare gli spettatori in un viaggio avvincente tra misteri e ambientazioni in stile Agatha Christie.

Morte e Altri Dettagli – Trama

Il cuore della trama ruota attorno all’affascinante Imogene Scott, interpretata da Violett Beane, nota per i suoi ruoli in The Flash e in Obbligo o Verità. Imogene diventa la principale sospettata in una serie di omicidi avvenuti su un lussuoso transatlantico nel Mediterraneo, trovandosi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Per dimostrare la sua innocenza, dovrà unire le forze con Rufus Cotesworth, il celebre detective interpretato da Mandy Patinkin, che nutre per lei un profondo disprezzo.

Morte e Altri Dettagli – Il Cast

Oltre alle stelle Violett Beane e Mandy Patinkin, il cast di “Morte e Altri Dettagli” vanta altri talentuosi interpreti che danno vita ai personaggi chiave della serie:

Lauren Patten nel ruolo di Anna Colier,

nel ruolo di Anna Colier, Rahul Kohli interpreta Sunil Ranja,

interpreta Sunil Ranja, Angela Zhou porta sullo schermo Teddy Goh,

porta sullo schermo Teddy Goh, Hugo Diego Garcia vestirà i panni di Jules,

vestirà i panni di Jules, Pardis Saremi interpretando Leila,

interpretando Leila, Linda Esmond nella parte dell’agente Hilde Eriksen.

Questa combinazione di talento promette di regalare al pubblico una serie ricca di suspense, mistero e dramma, che appassionerà gli spettatori con ogni episodio.