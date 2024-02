Misteriosa morte di anziana in casa: sospetto omicidio

Trovato cadavere di donna di 92 anni a Ruvo di Puglia

Il corpo senza vita di una donna di 92 anni è stato scoperto nella sua casa di via Galileo Galilei, una strada periferica di Ruvo di Puglia, nel Barese. La scoperta è stata fatta dopo una chiamata al numero di emergenza 112. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un omicidio.

Indagini in corso per chiarire le cause della morte

Saranno i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) a condurre le indagini per scoprire le circostanze del decesso. Le autorità competenti stanno coordinando le indagini, che sono sotto la supervisione della Procura di Trani.

Nessun dettaglio sulle indagini

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini in corso. Le autorità stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare luce sulla morte della donna. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Questo articolo è stato scritto sulla base delle informazioni fornite dall’ANSA e non contiene alcuna opinione o commento personale.

