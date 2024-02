Misteriosa morte di Navalny: Yulia alla ricerca di risposte al Consiglio Ue

Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri dell’UE

Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, sarà presente oggi al Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea. L’annuncio è stato fatto ieri da Josep Borrell, alto rappresentante per gli Affari esteri dell’UE. Borrell ha dichiarato: “I ministri dell’UE invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny“. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Borrell ha sottolineato: “Il messaggio è chiaro: abbiamo un ‘problema russo’ di fronte a noi e questo rappresenta una grande sfida“.

Lividi sul corpo di Navalny: convulsioni o omicidio?

Secondo quanto riportato da Novaya Gazeta, il corpo di Navalny presenta lividi e si trova nell’obitorio dell’ospedale distrettuale di Salekhard in Siberia. Una fonte delle unità paramediche ha dichiarato: “Da paramedico esperto, posso dire che le ferite descritte sembravano essere dovute a convulsioni… Se una persona ha le convulsioni e gli altri cercano di trattenerla ma le convulsioni sono molto forti, presentano lividi“. La fonte ha aggiunto: “Quindi hanno cercato di rianimarlo, e probabilmente è morto per arresto cardiaco“. Tuttavia, fino a sabato, nessuna autopsia era stata eseguita sul corpo di Navalny.

Il ‘divieto’ di svolgere l’autopsia

Dopo la morte di Alexey Navalny, è emerso che la sua morte “non era di natura criminale”. Tuttavia, secondo Novaya Gazeta, ai patologi ospedalieri è stato vietato di eseguire un’autopsia. Un paramedico ha dichiarato: “Alcuni hanno detto che da Mosca era arrivato l’ordine di attendere l’arrivo degli specialisti dalla capitale, mentre altri hanno detto che gli stessi medici dell’ospedale si erano rifiutati di eseguire l’autopsia“. Il caso è stato definito politico e rimane incerto il destino dell’indagine sulla morte di Navalny.

Trattative per lo scambio di prigionieri e richiesta di esame indipendente

Secondo il quotidiano tedesco Bild, era in corso una trattativa per uno scambio di prigionieri tra Mosca, Washington e Berlino. Si discuteva la possibilità che Putin rilasciasse Navalny in cambio di un altro prigioniero. Tuttavia, la morte di Navalny ha interrotto questa possibilità. Il ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann, ha chiesto a Mosca di consentire un esame indipendente sul corpo di Navalny per chiarire le cause della sua morte. “Solo con un’indagine indipendente si potrà stabilire ciò che il mondo intero sa già: Putin ha ucciso Navalny, direttamente o indirettamente“, ha dichiarato Buschmann.

La fiaccolata in memoria di Alexei Navalny a Roma, prevista per oggi alle 18.30 in Piazza del Campidoglio, ha ricevuto adesioni da diverse parti politiche e sindacati. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato la sua partecipazione all’evento, sottolineando l’importanza di difendere i valori della democrazia e dei diritti civili.

