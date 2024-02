Misteriosa morte di un uomo vicino ad Aosta: omicidio non escluso - avvisatore.it

Uomo trovato morto in un garage: indagini in corso

Un uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi in un garage situato nel comune di Verrayes, a circa 15 chilometri da Aosta. Secondo le prime informazioni, il corpo presenta segni di ferite da taglio, il che ha portato gli investigatori a non escludere la possibilità che si tratti di un omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Ferite da taglio sul corpo dell’uomo

L’uomo trovato morto nel garage di Verrayes presenta ferite da taglio sul suo corpo. Questo dettaglio ha sollevato sospetti riguardo alla natura della sua morte, portando gli investigatori a considerare l’ipotesi di un omicidio. Al momento, tuttavia, non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulla vittima o sulle circostanze esatte del decesso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Le autorità competenti sono sul posto per condurre le indagini sull’uomo trovato morto nel garage di Verrayes. I carabinieri stanno raccogliendo prove e testimonianze al fine di determinare le circostanze della morte e identificare eventuali responsabili. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla vittima o su eventuali sospetti. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Fonte: ANSA

