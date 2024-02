Moby Legacy collega Livorno e Olbia: tutti i dettagli

Rivoluzione delle Tariffe Estive da Moby e Tirrenia

Moby Legacy, insieme alla sua gemella Moby Fantasy, ha portato innovazione nel settore della navigazione in Italia. Con il traghetto più grande e ecologico al mondo, che offre standard da nave da crociera e servizi di bordo unici, Moby Legacy continua a stupire. Oggi, in occasione del suo viaggio inaugurale da Livorno a Olbia, Moby e Tirrenia lanciano un’offerta speciale per festeggiare l’arrivo di Legacy.

“Per festeggiare l’ingresso in linea di Legacy e il suo viaggio inaugurale di oggi fra Livorno e Olbia, infatti, Moby e Tirrenia offrono uno sconto straordinario del 17 per cento per passeggeri, auto e sistemazioni di chi prenoterà un viaggio oggi e domani per le partenze di Moby per Sardegna, Corsica e Isola d’Elba e per quelle di Tirrenia fra Napoli e Palermo e viceversa effettuate da oggi a fine anno.”

Sconti Speciali su Tutte le Rotte

Lo sconto del 17% non è riservato solo ai viaggi da Livorno a Olbia, ma si estende ad altre rotte. Coloro che prenotano entro oggi o domani potranno godere dello stesso sconto su viaggi con Tirrenia da Genova a Porto Torres e da Civitavecchia a Olbia, nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre. L’iniziativa è soggetta alla disponibilità di posti e si applica alla tariffa base dei passeggeri, auto e sistemazioni, escluse tasse e diritti.

“Lo sconto sarà applicato sulla tariffa ordinaria dei passeggeri e/o autovetture e/o sistemazioni al netto di tasse e diritti e ovviamente è riservato anche ai passeggeri che viaggiano senza auto o senza cabina e poltrona ed è cumulabile con tutte le altre offerte speciali Moby e Tirrenia.”

Celebrazione della Nuova Flotta

Con l’arrivo di Moby Legacy, la flotta di Moby e Tirrenia si rinnova, offrendo navi più moderne e spaziose. L’effetto positivo di questa evoluzione si riflette su tutte le destinazioni servite. Moby e Tirrenia festeggiano l’arrivo della nave più grande, ecologica e lussuosa al mondo con uno sconto imperdibile del 17%. Un’occasione da cogliere al volo per vivere un’esperienza di viaggio unica e conveniente.

Questo articolo ha riassunto le ultime novità riguardanti le tariffe estive offerte da Moby e Tirrenia in occasione del lancio di Moby Legacy e delle sue rotte inaugurale. Un’opportunità da non perdere per chi desidera viaggiare in Italia con comfort, stile e convenienza.

