Moda cinese: Griffe e draghi tra le tendenze del calendario

La moda celebra l’Anno del Drago con collezioni ispirate al capodanno cinese

Le grandi maison di moda come Prada, Bottega Veneta, Swarovski, Cos, Valentino e Marella si sono ispirate al capodanno cinese 2024, che celebra l’inizio dell’Anno del Drago, per creare collezioni uniche che omaggiano la cultura cinese e il suo simbolo di prosperità e buona sorte.

Prada lancia una campagna ispirata al cinema d’essai

Prada ha lanciato una campagna per una collezione dedicata al capodanno cinese, caratterizzata da immagini ispirate al cinema d’essai e una tavolozza cromatica profonda. La campagna vede come protagonisti la top model e attrice Du Juan, protagonista della serie TV “Blossoms Shanghai” diretta da Wong Kar-Wai, e Zhao Lei, volto di “First Spring” di Yang Fudong. Gli scatti sono stati realizzati dalla fotografa di arte e moda Leslie Zhang e il musicista e produttore Linfeng. La campagna è stata ambientata nella residenza Prada Rong Zhai, spazio inaugurato nel 2017 e oggi sede di attività culturali organizzate dal Gruppo Prada in Cina. La collezione per lei presenta gonne in organza con ricami, maglieria, blazer con cintura, caban in tessuti tecnici e top in lana. Ai piedi, sabot in raso, mocassini in pelle spazzolata o verniciata e sneakers nere o bianche. Le borse spaziano dalla nuova Prada Buckle alla Prada Arqué. Nelle proposte per l’uomo, il Re-Nylon reinventa giacche, pantaloni e gilet.

Bottega Veneta celebra l’alba del nuovo anno

Bottega Veneta ha presentato una campagna con video e foto per il nuovo anno lunare, con protagonista l’attrice Shu Qi. Il film, intitolato “The First Sunrise with You” e diretto da Jess Jing Zou, celebra la prima alba dell’anno e mostra diversi personaggi che danno il benvenuto al sorgere del sole. La collezione, sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy, presenta intricate stampe e fiori realizzati con tecniche digitali a mano, che catturano il movimento del drago. Gilet in maglia, camicie e maglie a collo alto sono impreziositi da motivi intricati.

Valentino, Cos, Swarovski e Marella omaggiano il Drago

Valentino propone una collezione di capi e accessori Valentino Garavani contraddistinti dall’iconico colore rosso della maison. I brand ambassador Yang Yang e Yang Zi sono i protagonisti della campagna. Cos ha creato una collezione che celebra l’Anno del Drago, con stampe e fiori realizzati con tecniche digitali a mano che rappresentano il movimento del drago. Swarovski ha svelato la collezione di cristalli “Dragon & Phoenix”, ispirata ai simboli della cultura cinese. La collezione include collane, bracciali e orecchini, in cui gli elementi degli artigli del drago e della coda della fenice sono realizzati con cristalli trasparenti e Swarovski Zirconia. Marella, invece, ha creato la capsule collection “Red Obsession”, firmata dal designer Luca Lin, che presenta 16 modelli dominati dal colore rosso.

Queste collezioni uniche e ispirate al capodanno cinese offrono un modo per celebrare l’Anno del Drago attraverso la moda e l’arte, portando fortuna e prosperità a chi le indossa.

