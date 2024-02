Molestie a UniTo: Crui condanna, tolleranza zero

Presidente della Crui: “Episodi di violenza nelle università devono essere fermati”

La presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni, ha condannato fermamente gli episodi di violenza che si sono verificati in alcune università italiane. In un’intervista all’ANSA, Iannantuoni ha dichiarato che tali comportamenti sono “semplicemente inaccettabili per la loro gravità”.

Le università sono luoghi in cui gli studenti dovrebbero sentirsi protetti e liberi di esprimere se stessi. Tuttavia, negli ultimi tempi si sono verificati diversi casi di violenza che hanno scosso la comunità accademica. Iannantuoni ha sottolineato che il suo impegno come donna e rettrice è quello di garantire che episodi del genere non si ripetano mai più.

Tolleranza zero per la violenza nelle università

La presidente della Crui ha ribadito che la violenza nelle università non può essere tollerata. Ha affermato: “Quello che le studentesse e gli studenti di alcuni atenei hanno denunciato è semplicemente inaccettabile per la sua gravità. Le università sono un luogo nel quale le studentesse e gli studenti devono sentirsi protetti e liberi di esprimere sé stessi. Il mio impegno come donna, rettrice e presidente della Crui, è che episodi del genere non possano accadere mai più e utilizzerò tutti gli strumenti a mia disposizione per far sì che questo si realizzi. Su fatti del genere deve esserci tolleranza zero“.

Iannantuoni ha sottolineato che la Crui utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per affrontare la questione e garantire la sicurezza degli studenti. Ha affermato che la sua priorità assoluta è quella di creare un ambiente accademico sicuro e inclusivo per tutti.

Impegno per un cambiamento positivo

La presidente della Crui ha concluso l’intervista affermando che farà tutto il possibile per porre fine alla violenza nelle università italiane. Ha dichiarato: “Il mio impegno come donna, rettrice e presidente della Crui, è che episodi del genere non possano accadere mai più e utilizzerò tutti gli strumenti a mia disposizione per far sì che questo si realizzi“.

Iannantuoni ha sottolineato che la Crui lavorerà a stretto contatto con le università per promuovere un cambiamento positivo e creare un ambiente accademico sicuro e rispettoso. Ha concluso affermando che la tolleranza zero per la violenza è fondamentale per garantire il benessere degli studenti e la qualità dell’istruzione universitaria.

