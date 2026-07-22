Monolite Summer Fest 2026 a Lanuvio: programma completo, ospiti e concerti dal 24 luglio al 30 agosto

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte

Dal 24 luglio al 30 agosto quattro weekend di eventi con Simona Molinari, Antonio Mezzancella, Gianluca Impastato, Marco Marzocca e i ballerini di Ballando con le Stelle

Dal 24 luglio al 30 agosto 2026 torna il Monolite Summer Fest, il festival estivo che anima Lanuvio, nel cuore dei Castelli Romani, con un ricco calendario di concerti, spettacoli teatrali, comicità, danza e musica dal vivo. Giunto alla sua sesta edizione, l’evento si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate nel Lazio, portando sul palco artisti di fama nazionale e giovani talenti della scena musicale italiana.

Per quattro fine settimana consecutivi il centro storico di Lanuvio si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso. Le iniziative coinvolgeranno alcune delle location più suggestive della città, da Piazza Santa Maria Maggiore a Villa Sforza Cesarini, passando per Piazza Mazzini, Largo Vittime di Brescia e Piazza Centuripe, offrendo al pubblico un percorso tra spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio.

Il Monolite Summer Fest 2026, vincitore del Bando triennale per lo Spettacolo dal Vivo della Regione Lazio, è organizzato dall’Associazione Culturale Liberi di Suonare con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio e del Comune di Lanuvio.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Lanuvio il Monolite Summer Fest, una manifestazione che arricchisce il calendario estivo della nostra città con un programma di grande qualità», dichiara il sindaco Andrea Volpi. «Cultura, musica e spettacolo rappresentano strumenti fondamentali per valorizzare il nostro patrimonio e promuovere il territorio. Ringrazio l’Associazione Culturale Liberi di Suonare, la Regione Lazio e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa sesta edizione, che siamo certi saprà richiamare numerosi visitatori e regalare un’estate ricca di emozioni».

Il direttore artistico Fabrizio Brocchieri sottolinea invece il valore simbolico del ritorno del festival nella città dove tutto è nato. «Dopo cinque edizioni realizzate a Genzano di Roma, il Monolite Summer Fest torna a Lanuvio, dove nacque l’idea nel 2021. L’obiettivo è quello di realizzare un festival diffuso e multidisciplinare, capace di coniugare teatro, musica, danza e intrattenimento con le splendide location offerte dalla città. Anche il celebre “Monolite”, realizzato dall’artista Giuseppe Verri e comparso nei giardini di Villa Sforza Cesarini nel 2021, tornerà protagonista, chiudendo simbolicamente un importante percorso che unisce arte, storia e territorio».

Il programma del Monolite Summer Fest 2026

La manifestazione prenderà il via venerdì 24 luglio con un primo weekend dedicato alla musica emergente. A Largo Vittime di Brescia, dalle ore 21, saliranno sul palco Brezza, cantautore di Latina e vincitore di Lazio Sound Cantautori 2026, insieme ai Disco Club Paradiso, già protagonisti a X Factor e Sanremo Giovani. La serata si concluderà con il dj set di DJ FraSpa.

Il giorno successivo sarà la volta dei Cosmonauti Borghesi, anch’essi reduci dalle esperienze televisive di X Factor e Sanremo Giovani, che si alterneranno con il cantautore Pappa, prima del dj set firmato DJ Civy. A chiudere il primo fine settimana, domenica 26 luglio, saranno i Wet Dogs con il loro live techno house, seguiti dal dj set di MartyFunky.

Il secondo weekend sarà dedicato alla musica d’autore. Venerdì 31 luglio, in Piazza Mazzini, Mauro Ingafù renderà omaggio a Francesco De Gregori con uno spettacolo tributo inserito nel programma delle Notti del Vino. Sabato 1° agosto, sempre in Piazza Mazzini, Andrea Ienco porterà sul palco uno spettacolo dedicato alla musica soul. Nella stessa serata, presso Vinili – Cantina Sonora, il cantautore Piji, nome d’arte di Pierluigi Siciliani, presenterà il suo album d’esordio Sta registrando audio…, recentemente premiato con la Targa Tenco come migliore opera prima.

Dal 7 al 9 agosto il Monolite Summer Fest lascerà spazio alla comicità in Piazza Santa Maria Maggiore. Ad aprire il weekend sarà Antonio Mezzancella, imitatore, conduttore televisivo e vincitore di Tale e Quale Show nel 2018, che presenterà il nuovo spettacolo “Mamma ho perso Sanremo”. Il giorno seguente salirà sul palco Gianluca Impastato, tra i volti più conosciuti della comicità italiana, protagonista dello spettacolo “Sogno o son single”. La rassegna proseguirà domenica 9 agosto con Marco Marzocca, storico volto di Zelig e della televisione italiana, che porterà in scena “Tutto Ariel”, scritto insieme a Stefano Sarcinelli.

L’ultimo fine settimana del festival, dal 28 al 30 agosto, si svolgerà nella splendida cornice di Villa Sforza Cesarini. Venerdì 28 agosto sarà protagonista Historia, spettacolo che fonde musica dal vivo e danza grazie alla partecipazione dei ballerini di Ballando con le Stelle Samuel Peron e Veera Kinnunen, accompagnati dalla voce di Stefania Caracciolo e da cinque musicisti dal vivo. La serata sarà aperta dalla Marcosbanda.

Sabato 29 agosto salirà sul palco Simona Molinari con “La Donna è mobile”, uno spettacolo di teatro-canzone scritto insieme alla giornalista Simona Orlando che intreccia musica, monologhi e letteratura per raccontare il ruolo delle donne nella storia della musica. Ad aprire il concerto sarà Maria Faiola, vincitrice di Lazio Sound 2025.

Il Monolite Summer Fest 2026 si concluderà domenica 30 agosto con una grande festa all’insegna del boogie, dello swing e del rock’n’roll grazie al live dei Black Ball Boogie, una delle formazioni italiane più apprezzate del genere. L’apertura della serata sarà affidata al cantautore Keyron.

Tutti gli appuntamenti del Monolite Summer Fest 2026 saranno a ingresso gratuito, fatta eccezione per gli spettacoli del 28 agosto (Historia) e del 29 agosto (Simona Molinari). I biglietti sono acquistabili su etes.it e presso il punto vendita Drin Service di Genzano di Roma, in via Don Nazario Galieti 10. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo monolitesummerfest@gmail.com.