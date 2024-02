Monza: anziana vittima truffata diventa protagonista di video antifrode

Una testimonianza per sensibilizzare gli anziani sulle truffe

Lo scorso novembre, Elisabetta Cazzaniga è stata vittima di una truffa, ma invece di lasciarsi abbattere, ha deciso di trasformare la sua esperienza in un’opportunità per sensibilizzare gli anziani del suo Comune. Il Comune di Concorezzo, nella provincia di Monza Brianza, ha invitato Elisabetta a girare un video in cui spiega come affrontare i possibili tentativi di truffa. Le riprese del video sono appena iniziate e vedono la partecipazione del regista del Teatro Pedonale di Agrate, Matteo Riva, e del videomaker concorezzese, Matteo Terzoli. Elisabetta ha aperto le porte della sua casa per testimoniare la sua esperienza e aiutare l’intera comunità. Il sindaco Mauro Capitanio ha ringraziato personalmente Elisabetta per la sua collaborazione.

Un video per sensibilizzare gli anziani

Il video, della durata di due minuti, sarà pubblicato sui social nella primavera. In esso, Elisabetta racconta la sua disavventura e fornisce consigli su come evitare di cadere vittima di truffe. La versione completa dell’intervista sarà utilizzata per incontri di sensibilizzazione specifici per gli anziani del territorio. Il sindaco Capitanio spiega che l’idea di realizzare questo video è nata dalla consapevolezza che le truffe agli anziani sono un fenomeno che coinvolge anche il loro territorio. L’Amministrazione comunale ha quindi deciso di progettare un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli anziani, con Elisabetta come testimonial della città. Il sindaco esprime la sua gratitudine verso Elisabetta per aver condiviso la sua esperienza e per aver dimostrato un grande senso civico nei confronti della comunità. Il video sarà pubblicato sui social con l’invito a tutti i cittadini di condividerlo con i propri nonni o genitori anziani.

Ringraziamenti ai registi

Il sindaco Capitanio ringrazia anche il regista Matteo Riva e il videomaker Matteo Terzoli per il loro supporto professionale nel progetto. La collaborazione di entrambi è stata fondamentale per la realizzazione del video. Grazie alla loro competenza, il messaggio di Elisabetta potrà essere trasmesso in modo efficace e coinvolgente. L’iniziativa del Comune di Concorezzo dimostra l’importanza di sensibilizzare gli anziani sulle truffe e di fornire loro gli strumenti necessari per proteggersi. Grazie alla testimonianza di Elisabetta, altri anziani potranno imparare da questa esperienza e prevenire possibili truffe. La pubblicazione del video sui social garantirà una diffusione ampia e rapida del messaggio, raggiungendo un vasto pubblico di cittadini.

About The Author