Moonryde dona ad Admo 100.000 euro raccolti su Twitch

Maratona di Beneficenza su Twitch: Moonryde Raccoglie 109.439,81 Euro per Admo Lazio

Una maratona di beneficenza organizzata dal giovane streamer Dario Ferracci, noto come Moonryde, su Twitch durante il periodo natalizio ha coinvolto migliaia di ragazzi, tra follower e web star, raccogliendo la considerevole somma di 109.439,81 euro. Questa generosa donazione è stata ufficialmente consegnata oggi alla Fondazione Admo Lazio.

La Storia di Andrea Farinacci e l’Iniziativa di Moonryde

L’iniziativa di solidarietà a favore dell’associazione dei donatori di midollo osseo è nata dalla toccante vicenda di Andrea Farinacci, un giovane di San Cesareo (Roma) colpito da leucemia nel 2019. Andrea, prima di perdere la sua battaglia contro la malattia, aveva lanciato un appello ai suoi amici e alla comunità affinché si iscrivessero al registro dei donatori di midollo osseo e donassero sangue per aiutare chi, come lui, aveva bisogno.

Dopo la scomparsa dell’amico d’infanzia Andrea, Dario Ferracci ha deciso di mettere in campo la sua iniziativa benefica per sensibilizzare i giovani sulla donazione e sulla raccolta fondi a favore di questa importante causa.

Sensibilizzazione e Ringraziamenti da Admo Lazio

Durante le sue trasmissioni in diretta, Dario ha condiviso ricordi e aneddoti legati ad Andrea, sottolineando l’importanza di trovare donatori compatibili per i pazienti che necessitano di trapianti. Ha invitato i suoi spettatori a iscriversi al registro dei donatori e a diventare potenziali salvatori, poiché solo una persona su centomila in media risulta essere compatibile con un paziente bisognoso.

Admo Lazio ha espresso la sua gratitudine a Dario e alla sua community per il significativo contributo, che sarà impiegato per aumentare il numero di donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche nella regione. Tutti i ragazzi compresi tra i 18 e i 35 anni sono incoraggiati a informarsi sulla donazione visitando il sito www.admolazio.it o contattando il numero 06 79785526 per maggiori informazioni.

