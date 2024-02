Morbillo in Europa: 7 morti in un mese, previsti aumenti nei casi, gruppi più vulnerabili - avvisatore.it

Allarme morbillo in Europa: l’aumento dei casi è previsto

L’Europa è in allarme a causa dell’aumento dei casi di morbillo. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), i casi sono destinati ad aumentare nei prossimi mesi a causa di diversi fattori. Innanzitutto, la copertura vaccinale non ottimale in numerosi Paesi. Inoltre, c’è l’elevata probabilità di importazione del virus da aree ad alta circolazione. Infine, i prossimi mesi rappresentano il picco stagionale del morbillo.

Un’elevata copertura vaccinale è fondamentale

L’Ecdc ha evidenziato l’importanza di un’elevata copertura vaccinale per contrastare l’aumento previsto dei casi di morbillo. I dati dell’ente mostrano che il numero di Paesi dell’Ue/See che hanno segnalato casi di morbillo è aumentato tra gennaio e l’inizio di febbraio 2024. Inoltre, sono stati segnalati almeno 7 decessi in 2 Paesi. Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc, ha sottolineato che “nessuno dovrebbe morire di morbillo” e ha invitato tutti gli Stati membri a massimizzare gli sforzi per raggiungere e mantenere un’elevata copertura vaccinale.

Il morbillo rappresenta una minaccia per tutte le fasce d’età

Il morbillo rappresenta una minaccia per le persone di tutte le fasce d’età, ma in particolare per i bambini troppo piccoli per essere vaccinati e per i bambini non vaccinati sotto i 5 anni. L’Ecdc ha evidenziato che un’elevata copertura vaccinale, pari o superiore al 95% di popolazione vaccinata con due dosi, è essenziale per interrompere la trasmissione del virus. È quindi necessario intensificare gli sforzi per identificare e raggiungere le popolazioni non vaccinate o parzialmente vaccinate, garantendo l’equità nell’accesso alle vaccinazioni.

Inoltre, l’Ecdc ha sottolineato l’importanza dei sistemi di sorveglianza di alta qualità per la diagnosi precoce, la risposta e il controllo delle epidemie locali di morbillo. È fondamentale aumentare la consapevolezza sulla situazione del morbillo tra gli operatori sanitari e compiere sforzi per identificare le ragioni della bassa diffusione dei vaccini nelle comunità e attuare interventi su misura.

Stella Kyriakides, commissaria europea per la Salute e la Sicurezza alimentare, ha sottolineato che il morbillo è una malattia estremamente contagiosa che può provocare gravi complicazioni. Ha invitato tutti a verificare il proprio stato vaccinale e i genitori a assicurarsi che i vaccini dei figli siano aggiornati. La vaccinazione è uno degli strumenti più potenti per prevenire il morbillo e molte altre malattie infettive.

