Morbillo nel Lazio: Aumento preoccupante dei casi in adulti

Allarme morbillo nel Lazio: aumentano i casi negli adulti

L’allarme per l’aumento dei casi di morbillo negli adulti nel Lazio sta suscitando preoccupazione tra i medici di famiglia. Secondo una circolare del Servizio regionale di sorveglianza (Seresmi), si sta assistendo a una recrudescenza della malattia tra i 19 e i 42 anni. Pierluigi Bartoletti, segretario della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) di Roma e provincia, sottolinea l’importanza di non sottovalutare il morbillo, definendolo un virus “cattivo” che può causare febbre alta, eruzione cutanea e complicanze come polmonite ed encefalite. Bartoletti consiglia a tutti di verificare se hanno ricevuto la vaccinazione anti-morbillo e, in caso contrario, di farla.

Le cause dell’aumento dei casi di morbillo nel Lazio

Ma perché si sta verificando questo aumento dei casi di morbillo negli adulti nel Lazio? Secondo i medici di famiglia, queste malattie tendono a riemergere quando si abbassa la copertura vaccinale. Nonostante si possa pensare di essere giovani e in buona salute, il morbillo non va sottovalutato. Non esiste una cura specifica per questa malattia e può causare complicanze gravi come polmonite ed encefalite. Pertanto, è fondamentale fare attenzione e prendere le precauzioni necessarie.

Cosa fare in caso di sospetto di morbillo

Cosa bisogna fare se si sospetta di avere il morbillo? Secondo Bartoletti, è importante rivolgersi al proprio medico di famiglia. Se si verificano complicanze serie, potrebbe essere necessario il ricovero in ospedale. Tuttavia, la priorità attuale è verificare se si è ricevuta la vaccinazione anti-morbillo. In caso contrario, è consigliabile contattare l’Asl per prendere un appuntamento per l’immunizzazione. È importante sottolineare che i medici di famiglia non dispongono dei vaccini e che nel Lazio non è possibile accedere all’anagrafe vaccinale.

Secondo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di Malattie infettive e tropicali (Simit), il morbillo è una malattia estremamente contagiosa, che può generare fino a 16 casi per ogni persona infetta, molto più del Sars-CoV-2. L’unica arma efficace contro il morbillo è il vaccino, poiché non esistono farmaci specifici per il trattamento dell’infezione. Andreoni sottolinea che circa il 30% dei casi di morbillo presenta complicanze, tra cui otite, diarrea grave, polmonite, encefalite e persino cecità o morte. Pertanto, è fondamentale vaccinarsi, ricevendo il primo vaccino al 13° mese di vita e il richiamo a 5-6 anni. Chi non ha mai ricevuto il vaccino o non ha effettuato il richiamo può farlo presso l’Asl di competenza.

L’allarme per l’aumento dei casi di morbillo nel Lazio richiama l’attenzione sull’importanza della vaccinazione e sulla necessità di non sottovalutare questa malattia. Prendere le precauzioni necessarie e verificare lo stato di vaccinazione sono passi fondamentali per proteggere se stessi e gli altri da questa malattia altamente contagiosa.

