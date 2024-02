Morgan e Bugo presentano il nuovo singolo “VaffanBugo”

Morgan vs Bugo: La Prima Udienza dell’Affaire al Tribunale di Imperia

Nella giornata di ieri, si è tenuta la prima udienza dell’affaire tra Morgan e Bugo presso il Tribunale di Imperia. Questo dopo che Morgan ha citato l’ex giudice di X Factor per diffamazione. Nonostante le scuse offerte, Morgan non ha ammesso le proprie responsabilità, contrattaccando con una poesia contro Bugo, pubblicata in esclusiva da Mow Mag. La situazione si è risolta con il rinvio a giudizio deciso dal Giudice.

La Guerra tra Morgan e Bugo: Dalle Origini al Tribunale

La disputa tra i due artisti ha avuto inizio sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio 2020, quando il testo del brano “Sincero” è stato alterato da Morgan, causando la fuga di Bugo dall’Ariston e la loro squalifica dalla competizione. Questo episodio ha generato un vasto interesse sui social e nei media, diventando un argomento di discussione di rilievo.

Le parole “le brutte intenzioni, la maleducazione” hanno acquisito una notorietà tale da oscurare il testo originale della canzone, rendendolo difficile da ricordare per il pubblico. Bugo ha deciso di citare in giudizio Morgan, accusandolo di aver danneggiato la sua reputazione e la sua carriera, portando così la questione davanti al Tribunale di Imperia.

L’Udienza e le Reazioni di Morgan e Bugo

Durante l’udienza, entrambe le parti si sono presentate in tribunale, con Morgan che ha offerto delle scuse a Bugo e proposto un risarcimento di 3.000 euro, proposta che però è stata respinta. La causa è stata rinviata al 30 aprile per ulteriori sviluppi. Morgan, apparentemente tranquillo riguardo all’esito del caso, ha commentato la decisione di Bugo di rifiutare le sue scuse attraverso un lungo messaggio inviato a Mow Mag, accompagnato da una poesia intitolata “Vaffan Bugo”, che lascia poco spazio all’immaginazione sul suo contenuto e sul pensiero dell’artista.

Inoltre, Morgan ha evidenziato che nel corso degli anni Bugo ha rivolto numerosi insulti nei suoi confronti, senza però essere denunciato. Morgan ha concluso il suo messaggio commentando la scelta del Giudice di rinviare l’udienza, sottolineando la presunta indisponibilità di Bugo fino a maggio per via dei suoi impegni concertistici. La situazione sembra quindi destinata a protrarsi, con Morgan che non rinuncia a provocare Bugo, il quale per ora non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

