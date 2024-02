Morta Maria Fida Moro, figlia del leader Dc ucciso dalle Brigate Rosse

È morta Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro e ex senatrice

La triste notizia della morte di Maria Fida Moro è stata annunciata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante una seduta parlamentare. La figlia primogenita del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è scomparsa all’età di 77 anni. Maria Fida Moro è stata senatrice per una legislatura, dal 1987 al 1992, ed è stata eletta con il partito della Democrazia Cristiana.

Un pensiero per Maria Fida Moro

Durante l’annuncio della sua morte, il presidente del Senato ha espresso il suo rispetto e la sua tristezza per la scomparsa di Maria Fida Moro. Ha dichiarato: «Vogliamo rivolgere un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio» in sua memoria. La Russa ha sottolineato che la commemorazione ufficiale si terrà in un’altra seduta parlamentare.

Un impegno politico elettorale

Oltre al suo ruolo di senatrice, Maria Fida Moro ha avuto un coinvolgimento politico anche nelle elezioni amministrative del 2016 a Roma. Si è candidata per la carica di consigliere comunale nel Campidoglio, come capolista di “Più Roma – Democratici e Popolari”, una lista centrista formata da Centro Democratico e Democrazia Solidale, a sostegno del candidato sindaco Roberto Giachetti. Purtroppo, non è stata eletta.

