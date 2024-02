Morte di Navalny: causa sconosciuta, madre non può vedere il corpo

Mistero sulla Morte di Alexei Navalny

La causa della morte di Alexei Navalny è ancora avvolta nel mistero. Dopo il decesso del dissidente russo venerdì in una colonia penale in Siberia, la portavoce all’estero Kyra Yarmish ha condiviso informazioni cruciali provenienti dalla madre e dagli avvocati di Navalny. La madre, Lyudmila Navalnaya, è stata ostacolata per tre giorni consecutivi nell’accesso all’obitorio per vedere il corpo del figlio. Yarmish ha denunciato su X: “Uno degli avvocati è stato letteralmente cacciato. Quando al personale è stato chiesto se il corpo di Alexei fosse lì, non hanno risposto“. Inoltre, è emerso che il comitato investigativo ha ampliato le indagini sulla morte di Navalny, senza specificare la durata dell’indagine. La causa del decesso rimane “indeterminata”, generando sospetti e dubbi sull’effettiva trasparenza delle autorità.

La madre di Navalny impedita di vedere il corpo del figlio

Ampliamento delle indagini sulla morte con causa ancora sconosciuta

Arresti e Omaggi in Russia

Oltre 300 persone sono state arrestate in Russia per aver reso omaggio al defunto leader dell’opposizione. Attivisti per i diritti umani segnalano un’escalation di arresti e consigli di sicurezza inviati ai cittadini che intendono onorare Navalny nei memoriali sparsi per il paese, da San Pietroburgo a Magadan nell’Estremo Oriente. Anche a Mosca e persino a Luhansk, città dell’Ucraina orientale occupata dai russi, sono sorti memoriali in ricordo di Navalny. Un post invita i partecipanti a portare con sé documenti d’identità, copie del numero verde per i detenuti, acqua, un telefono carico e un power bank. Lo staff di Navalny, ora operante in esilio, si è offerto di coprire eventuali multe inflitte ai manifestanti. Restano irrisolti i dubbi sulla morte del principale critico del presidente russo Vladimir Putin, con segnalazioni di lividi compatibili con convulsioni sul corpo di Navalny, il cui cadavere non è stato ancora mostrato ai familiari.

Oltre 300 arresti in Russia per omaggi a Navalny

Consigli di sicurezza per onorare il dissidente in tutto il paese

Interrogativi sulla Morte di Navalny

La morte di Alexei Navalny continua a sollevare interrogativi e a generare tensioni in Russia e oltreconfine. Mentre le autorità tacciono sulla causa del decesso e si susseguono gli arresti di chi cerca di commemorare il leader dell’opposizione, il clima di incertezza e sospetto persiste. La mancanza di trasparenza e di accesso alla verità alimenta la sfiducia e l’indignazione, mentre il mondo resta in attesa di risposte concrete e di giustizia per Navalny e la sua famiglia.

Incertezza e tensioni in Russia dopo la morte di Navalny

Richiesta di trasparenza e giustizia da parte della comunità internazionale

