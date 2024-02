Morte Navalny: Vice di Salvini, il Pd ha prove dell’accusa a Putin?

La Lega chiede chiarezza sulla morte di Navalny

La morte di Alexei Navalny in prigione ha scosso l’opinione pubblica internazionale, con molte voci che sollevano dubbi sul coinvolgimento del governo russo. Tuttavia, la Lega, partito di opposizione italiano, si è mostrata cauta nel fare accuse premature. Il vicesegretario Andrea Crippa ha dichiarato: “Ci possono essere sospetti, coincidenze strane, ma additare persone come colpevoli mi sembra prematuro e inopportuno. Aspettiamo che si faccia chiarezza”. Crippa ha anche elogiato la premier Giorgia Meloni per aver definito la morte di Navalny “un’altra triste pagina”, sottolineando l’importanza di fare luce sulla vicenda. La Lega ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Navalny e ha chiesto che venga fatta piena luce sulla sua morte.

La morte di Navalny solleva interrogativi sul carcere duro in Siberia

La morte di Alexei Navalny in un carcere duro in Siberia ha sollevato interrogativi sulla sua detenzione e sulle condizioni in cui si trovava. Stefano Candiani, esponente della Lega, ha affermato: “Che la sua detenzione sia una condizione che ha accelerato delle patologie, è quantomeno immaginabile. Più ancora del fatto che sia morto, quello che fa più impressione è che sia stato incriminato per questioni squisitamente di opinione politica. Se fosse morto di morte naturale in una spiaggia o nel suo letto, sarebbe stato meno eclatante. E invece è morto in un gulag”. Candiani ha sottolineato che la detenzione di Navalny era legata alla sua attività di oppositore politico, il che è una cosa grave. Secondo Candiani, c’è una responsabilità politica che fa capo allo Stato russo, che è difficile da negare.

La Lega respinge le accuse di collaborazione con il governo russo

Le parole di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, hanno suscitato polemiche. Il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, ha criticato la Lega per non aver preso posizione contro il governo russo dopo la morte di Navalny. Borghi ha dichiarato: “Tutto il mondo occidentale e liberal-democratico sta chiamando in causa Putin, il suo regime, la sua azione liberticida sulla tremenda vicenda di Navalny. Tutto. Tranne la Lega”. Borghi ha definito la dichiarazione di Crippa “incredibile” e ha accusato la Lega di seguire la scia del Cremlino. Tuttavia, Candiani ha respinto queste accuse, sottolineando che la Lega non ha intenzione di collaborare con il partito di Russia Unita. Ha anche sottolineato che le opinioni possono cambiare nel corso del tempo e che è sbagliato cercare di creare polemiche sulla questione.

In conclusione, la Lega ha chiesto chiarezza sulla morte di Alexei Navalny, evitando di fare accuse premature. Molti membri del partito hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Navalny e hanno sollevato interrogativi sulle condizioni della sua detenzione. Tuttavia, la Lega ha respinto le accuse di collaborazione con il governo russo, sottolineando che non ha intenzione di avere contaminazioni con la situazione attuale. La morte di Navalny ha suscitato un dibattito internazionale sulla responsabilità politica dello Stato russo, che sarà oggetto di ulteriori indagini e discussioni.

