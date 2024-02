Morte per tumore trattato con tisane: santone assolto

Sentenza Ribaltata in Appello per la Morte di Roberta Repetto

La sentenza riguardante la morte di Roberta Repetto, la donna di 40 anni deceduta a causa delle metastasi di un tumore trattato con rimedi naturali presso il centro olistico Anidra in Liguria, è stata ribaltata in appello. Paolo Bendinelli, capo e figura di spicco del centro, è stato assolto. Allo stesso tempo, la condanna del medico bresciano Paolo Oneda è stata ridotta da 3 anni e 4 mesi a 1 anno e 4 mesi. La psicologa Paola Dora ha visto confermata l’assoluzione. È emerso che Repetto subì un intervento per l’asportazione di un neo senza anestesia, eseguito sul tavolo della cucina del centro.

Nuove Decisioni in Merito al Caso di Roberta Repetto

Le nuove decisioni prese in merito al caso di Roberta Repetto hanno portato a un ribaltamento della sentenza originaria. Questo ha portato all’assoluzione di Paolo Bendinelli, il principale responsabile del centro Anidra. Allo stesso tempo, la condanna inflitta al medico Paolo Oneda è stata ridotta, mentre la psicologa Paola Dora ha visto confermata la sua assoluzione. È emerso che Repetto, durante il suo soggiorno presso il centro, ha subìto un intervento chirurgico non convenzionale per l’asportazione di un neo, senza l’utilizzo di anestesia.

Implicazioni della Sentenza per il Caso di Roberta Repetto

Le implicazioni della sentenza ribaltata nel caso di Roberta Repetto hanno generato diverse reazioni. L’assoluzione di Paolo Bendinelli ha sollevato polemiche, così come la riduzione della condanna per Paolo Oneda. La conferma dell’assoluzione per Paola Dora ha portato ulteriori riflessioni sul caso. Il fatto che Repetto abbia subito un intervento chirurgico in condizioni non standard, senza anestesia e in un ambiente non appropriato, ha sollevato preoccupazioni sull’operato del centro olistico Anidra e sulle pratiche adottate in quel contesto.

