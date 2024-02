Mosca in carcere, domiciliari negati

Respinta richiesta di arresti domiciliari per Filippo Mosca

La richiesta di arresti domiciliari per Filippo Mosca, il ventinovenne di Caltanissetta detenuto nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, è stata respinta dai giudici romeni durante l’udienza di questa mattina. Mosca era stato arrestato all’inizio di maggio dello scorso anno e da allora è stato detenuto per quasi 9 mesi. La sua condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi di reclusione è stata per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La madre di Mosca, Ornella Matraxia, ha commentato la decisione dicendo: “Non nutrivo molte speranze e purtroppo il nostro legale non è riuscito a far accettare la richiesta”.

La situazione di Filippo Mosca

La reazione della madre di Filippo Mosca

