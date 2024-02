Moschino debutta con successo: Appiolaza si distingue

Adrian Appiolaza: la nuova direzione creativa di Moschino

Adrian Appiolaza, il designer argentino nominato direttore creativo di Moschino in sostituzione di Davide Renne, ha presentato la sua prima collezione in tempi record, meno di due mesi dopo aver assunto l’incarico. Fedele alla visione del fondatore Franco Moschino, Appiolaza ha lavorato per riportare la maison alle sue radici, allontanandosi dall’immaginario introdotto da Jeremy Scott.

“Portare il mondo di Franco in quello di oggi, trasformandolo in un mondo più reale”, ha dichiarato Appiolaza in un incontro con la stampa prima dello show. Il designer ha sottolineato la sua volontà di bilanciare la teatralità con la realtà, creando abiti che siano sia portabili che portatori di messaggi, in linea con lo spirito provocatorio e comunicativo di Franco Moschino.

Il messaggio universale di pace e gender nella collezione

Nella sua prima sfilata, Adrian Appiolaza ha scelto di trasmettere un messaggio universale di pace attraverso la sua collezione. La parola “pace” è stata integrata negli abiti di maglia, stampata su t-shirt decorate con perle e trasformata in logo su una tunica in seta. L’elemento gender neutro è stato enfatizzato con abiti che possono essere indossati indifferentemente da uomini e donne, sottolineando la condivisione di ossessioni e stili.

I dettagli iconici della maison, come il punto interrogativo caro a Franco Moschino, i finti reggicalze e i cappelli a barchetta ispirati alla creatività infantile, sono stati reinterpretati da Appiolaza per aggiungere un tocco ludico e giocoso alla moda contemporanea.

L’eredità di Franco Moschino nel nuovo corso della maison

Con la sua prima collezione, Adrian Appiolaza ha dimostrato di rispettare e valorizzare l’eredità di Franco Moschino, fondatore della maison. Mantenendo vivo lo spirito provocatorio e ironico che contraddistingueva Moschino, il designer ha saputo reinterpretare i classici del marchio in chiave moderna, creando un ponte tra passato e presente che promette di conquistare sia i fedeli della maison che nuovi estimatori.

