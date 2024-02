Mostra a Milano: la moda ribelle di Daniele Tamagni

‘Daniele Tamagni Style Is Life’: la retrospettiva dedicata al fotografo milanese

La moda, come forma di espressione identitaria e di appartenenza in una società in continua evoluzione, è stata il faro che ha guidato il lavoro di Daniele Tamagni, il fotografo milanese prematuramente scomparso nel 2017 all’età di 42 anni. Tamagni è stato insignito di prestigiosi premi internazionali, tra cui il World Press Photo Award nel 2011. Ora, Palazzo Morando|Costume Moda Immagine dedica una retrospettiva intitolata ‘Daniele Tamagni Style Is Life’ per celebrare il suo talento e la sua visione unica.

La mostra, curata da Aïda Muluneh e Chiara Bardelli Nonino, è promossa e organizzata dalla Daniele Tamagni Foundation in collaborazione con il Comune di Milano. La mostra, che aprirà domani, presenta una vasta selezione di reportage in cui Tamagni ha documentato gli stili e le tendenze della moda di strada, testimoniando il loro valore politico e talvolta sovversivo.

La retrospettiva inizia con i sapeurs congolesi della ‘SAPE’ (Società degli Animatori e delle Persone Eleganti), noti anche come i “dandy” di Bacongo, un quartiere di Brazzaville nella Repubblica del Congo. Fin dalle origini del movimento, all’inizio del Novecento, i sapeurs congolesi hanno reinterpretato lo stile dei colonizzatori francesi, utilizzando l’ostentazione, il lusso e la raffinatezza come strumenti di resistenza culturale.

Un altro progetto documentato da Tamagni è quello dei metallari del Botswana, realizzato nel 2012, quando il movimento afrometal era al suo culmine. Tamagni è stato ospite di un gruppo heavy metal creato dai nipoti di uno psicologo italiano che aveva fondato il principale ospedale per malattie mentali del paese. Attraverso le sue fotografie, Tamagni ha immortalato il “dark africano”, mostrando un aspetto poco conosciuto della cultura africana.

La mostra presenta anche le lottatrici boliviane, conosciute come cholitas, che sfidano la prospettiva tradizionale della divisione dei ruoli di genere. Le cholitas, attraverso il wrestling e altre forme di espressione, promuovono l’emancipazione femminile e lottano per la parità di genere.

La retrospettiva si conclude con i lavori dei primi tre vincitori del Daniele Tamagni Grant, un premio istituito dalla fondazione per valorizzare l’eredità artistica del fotografo e sostenere la formazione di fotografi emergenti. Il premio testimonia anche il forte legame di Tamagni con l’Africa e la sua volontà di promuovere il talento locale.

La mostra ‘Daniele Tamagni Style Is Life’ rappresenta un omaggio a un fotografo eccezionale che ha saputo catturare l’anima della moda di strada e il suo impatto sulla società. Attraverso le sue fotografie, Tamagni ha raccontato storie di resistenza, emancipazione e identità culturale. La sua eredità vive attraverso il suo lavoro e il sostegno che offre ai giovani talenti emergenti.

About The Author