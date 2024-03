Mr. Rain presenta il suo nuovo album “Pianeta di Miller” dopo il successo a Sanremo 2024

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2024, il cantante Mr. Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, svela i dettagli del suo ultimo capolavoro discografico intitolato “Pianeta di Miller”. L’album, composto da 11 tracce di cui spicca il brano sanremese “Due altalene”, porta gli ascoltatori in un viaggio introspettivo nella vita e nell’anima dell’artista gardesano, ispirandosi al film Interstellar per il titolo. Il cantante stesso si presta a spiegare il significato e l’essenza di questo suo ultimo lavoro.

Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio con “Pianeta di Miller”

L’uscita del disco “Pianeta di Miller”, fissata per il venerdì 1° marzo, si rivela un’esperienza profonda e variegata per Mr. Rain, il quale esplora il concetto di tempo in maniera appassionata e inquietante. L’artista confessa di percepire il tempo in modo differente rispetto al comune sentire, vivendo una sorta di divergenza temporale che riflette sulle tracce dell’album. La sperimentazione musicale si unisce alla penna narrativa peculiare di Mr. Rain, rendendo questo disco un punto cruciale nella sua carriera artistica, con i brani presentati a Sanremo a fare da catalizzatori per raccontare gli ultimi due anni di vita ricchi di cambiamenti e trasformazioni dell’artista.