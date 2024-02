Muschio SelvaggiA: Lucarelli rifiuta invito podcast Fedez

Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez e Marco Travagliato dopo il dibattito acceso a Muschio Selvaggio

Dopo l’intenso confronto tra Fedez e Marco Travagliato a Muschio Selvaggio su Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha deciso di intervenire per esprimere il suo punto di vista. Travagliato aveva provocato il rapper con un commento su Chiara Ferragni, scatenando la reazione di Fedez e dando vita a una discussione accesa.

Selvaggia Lucarelli ha preso posizione su Instagram riguardo alle dichiarazioni di Fedez, iniziando con un messaggio di solidarietà a Chiara Ferragni e criticando l’invito di Travagliato al podcast. La giornalista ha sottolineato la presunta mancanza di dialettica e cultura nel confronto proposto da Travagliato, respingendo le accuse con fermezza.

Fedez invita Selvaggia Lucarelli a partecipare a Muschio Selvaggio dopo le polemiche

Fedez ha risposto alle critiche di Selvaggia Lucarelli con una Instagram story, invitandola a partecipare direttamente al podcast per affrontare la questione. Il rapper ha esortato la giornalista a non nascondersi e ad accettare l’invito per confrontarsi apertamente. Tuttavia, Lucarelli ha rifiutato nuovamente l’invito senza mezzi termini.

Nonostante l’invito di Fedez a partecipare a Muschio Selvaggio, Selvaggia Lucarelli ha respinto la proposta con fermezza, confermando la sua posizione e la sua scelta di non partecipare al confronto sul podcast.

Fedez e Selvaggia Lucarelli: il dibattito continua su Instagram

Il confronto tra Fedez e Selvaggia Lucarelli prosegue su Instagram, con entrambi che mantengono le rispettive posizioni. Mentre il rapper invita la giornalista a confrontarsi pubblicamente, quest’ultima sembra restare ferma nella sua decisione di non partecipare al podcast. La discussione rimane aperta, alimentando l’interesse dei follower e degli appassionati di gossip.

La situazione tra Fedez e Selvaggia Lucarelli si evolve su Instagram, con entrambi che mantengono le proprie posizioni. Mentre Fedez invita nuovamente la giornalista a partecipare al podcast, Lucarelli sembra non voler cambiare idea, mantenendo la sua posizione originaria.

Foto: Instagram @selvaggialucarelli / Ufficio Stampa Sky

About The Author