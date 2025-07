Musica e format di tendenza per accendere le notti in Costa Smeralda

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

La settimana più calda dell’estate tra reggaeton, urban pop e dj set internazionali

Dopo un’inaugurazione da tutto esaurito, il Pineta Club di Porto Rotondo entra nel vivo dell’estate 2025 con una settimana ricca di eventi, pronta a dettare il ritmo della nightlife in Costa Smeralda. Dal 23 al 26 luglio, il celebre locale sardo propone un calendario fitto di appuntamenti musicali, party tematici e performance esclusive, confermandosi punto di riferimento per il pubblico giovane e cosmopolita in vacanza tra le meraviglie del nord Sardegna.

Dal 23 luglio, una programmazione esplosiva tra sonorità urban e atmosfera internazionale

Mercoledì 23 luglio si parte con Vida Loca, uno dei format più iconici della nightlife italiana. Il party, che fonde reggaeton, hip hop, trap e dancehall, è famoso per la sua potenza scenica, la presenza di ballerini e performer professionisti e un impianto audio-visivo che trasforma ogni serata in uno show totale. Dopo il successo registrato in altre tappe nazionali, il debutto di Vida Loca al Pineta promette di essere tra i momenti più coinvolgenti dell’intera stagione.

Il giorno successivo, giovedì 24 luglio, riflettori puntati sulla serata Ladies Night, un evento pensato per un pubblico attento allo stile, all’eleganza e alla qualità musicale. In consolle ci sarà Chimirri, dj apprezzato per la sua capacità di mescolare sonorità house e urban in set sempre diversi, costruiti con gusto e ritmo. La Ladies Night del giovedì si conferma così come uno degli appuntamenti più raffinati della settimana, capace di attrarre una community affezionata e selezionata.

Il weekend con Ludwig e Noche de Perreo: due serate tra pop virale e ritmi latini

Il venerdì al Pineta Club è sinonimo di energia e partecipazione. Il 25 luglio arriva sul palco Ludwig, artista tra i più seguiti della scena pop urbana italiana. I suoi brani dominano TikTok e le principali playlist estive, e le sue esibizioni sono un concentrato di entusiasmo e freschezza, perfette per un pubblico che cerca emozioni forti e atmosfere contagiose. L’arrivo di Ludwig rappresenta uno degli eventi più attesi della settimana, capace di attrarre fan da tutta l’isola e non solo.

A chiudere in bellezza, sabato 26 luglio sarà la volta di Noche de Perreo, la serata interamente dedicata alla cultura urban latina. Reggaeton, trap e sonorità sudamericane invaderanno la pista in un mix esplosivo, pensato per chi ama vivere la notte senza freni, tra balli sfrenati e atmosfere cariche di sensualità. Un evento dal respiro internazionale, che mantiene però intatto il fascino esclusivo che caratterizza da sempre l’identità del Pineta Club.

Il Pineta Club si conferma protagonista della movida in Costa Smeralda

Con una proposta sempre aggiornata, originale e attenta ai trend globali, il Pineta Club di Porto Rotondo si conferma uno dei cuori pulsanti della movida estiva sarda. L’equilibrio tra glamour e autenticità, la qualità artistica dei suoi ospiti e la cura nei dettagli organizzativi lo rendono una tappa imprescindibile per chi vuole vivere le notti estive con stile. Dal 23 al 26 luglio, la sua programmazione si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico della Costa Smeralda, con un mix irresistibile di musica, performance e vibrazioni internazionali.