Mustii: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore belga protagonista all’Eurovision 2024

Mustii: biografia e carriera

Thomas Mustin, meglio conosciuto con il nome d’arte Mustii, è nato a Bruxelles il 21 novembre 1990. Fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica e lo spettacolo, aspirando a diventare un attore e un cantante. Ha studiato presso la facoltà di Teatro dell’Istituto delle Arti Televisive di Louvain-la-Neuve, dimostrando così la sua vocazione per il palcoscenico sin da giovane.

Il debutto dietro al microfono

Mustii ha iniziato la sua carriera partecipando a rappresentazioni teatrali nei teatri più rinomati del Belgio e facendo il suo debutto televisivo come attore. Nel 2014 ha firmato il suo primo contratto discografico e ha esordito nel panorama musicale con il singolo The Golden Age. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi successi, culminati nel 2018 con l’uscita del suo primo album ufficiale, 21st Century Boy, seguito nel 2022 da It’s Happening Now. La sua musica, che fonde pop e soul, lo ha reso uno degli artisti più seguiti in Belgio.

Le attività recenti di Mustii

Nel gennaio 2023 è stato giurato nel programma Drag Race Belgique e successivamente è stato scelto come rappresentante del Belgio all’Eurovision Song Contest 2024. Il suo brano, “Before the Party’s Over”, è stato presentato a febbraio 2024, suscitando grandi aspettative nel panorama musicale europeo.

Mustii: la discografia in studio

Tra i suoi lavori più noti ci sono gli album:

2018 – 21st Century Boy

2022 – It’s Happening Now

La vita privata di Mustii: riflessioni sull’amore

Della vita sentimentale di Mustii si sa poco, se non che durante un’intervista nel 2023 ha dichiarato apertamente di essere omosessuale. Tuttavia, non sono emersi dettagli sulla sua attuale relazione sentimentale.

Curiosità su Mustii

Nel 2019 ha vinto il prestigioso Premio Magritte come migliore attore per il suo ruolo nel film “Lo scambio di principesse”.

La residenza attuale di Mustii è un mistero, senza conferme se abbia deciso di rimanere a vivere in Belgio.

è un mistero, senza conferme se abbia deciso di rimanere a vivere in Belgio. Sui social media, Mustii conta decine di migliaia di follower su Instagram e ha un account attivo su TikTok.

Se sei un fan di Mustii e vuoi ascoltare le sue migliori canzoni, puoi trovare una playlist dedicata a lui su Spotify, per immergerti completamente nel suo mondo musicale unico.