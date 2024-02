"My Name is Loh Kiwan: Drama sudcoreano di Netflix con una trama avvincente, un cast talentuoso e un trailer intrigante" - avvisatore.it

Netflix punta sulle produzioni sudcoreane: in arrivo “My Name is Loh Kiwan”

Netflix continua a investire nelle produzioni sudcoreane e nel 2024 la piattaforma di streaming presenterà diversi titoli provenienti dal paese asiatico. Uno di questi è “My Name is Loh Kiwan”, una serie drammatica basata sul romanzo di Haejin Cho, scritta e diretta da Kim Hee-Jin, che debutterà il 1° marzo 2024.

La trama di “My Name is Loh Kiwan”

La serie racconta la storia di Loh Ki-Wan (interpretato da Song Joong-Ki), un disertore nordcoreano che desidera trasferirsi in Belgio per fuggire dal suo paese d’origine. La sua unica speranza di rimanere nel nuovo Paese è ottenere lo status di rifugiato dal governo belga, e per farlo è disposto a fare qualsiasi cosa. Durante il suo percorso, Loh Ki-Wan incontra Mari (interpretata da Choi Sung-Eun), una ragazza coreana con un passato da tiratrice che ha ottenuto la cittadinanza belga. Nonostante un inizio difficile, i due si innamorano l’uno dell’altro.

Il cast di “My Name is Loh Kiwan”

Ecco gli attori principali che compongono il cast di “My Name is Loh Kiwan”:

Song Joong-Ki nel ruolo di Loh Ki-Wan

Choi Sung-Eun nel ruolo di Mari

Jo Han-Chul nel ruolo di Yoon-Sung

Kim Sung-Ryoung nel ruolo di Ok-Hee

Lee Sang-Hee nel ruolo di Sun-Joo

Seo Hyun-Woo nel ruolo di Eun-Cheol

La serie promette di essere un’avvincente storia di fuga e amore, con un cast di talentuosi attori sudcoreani. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà “My Name is Loh Kiwan” e di immergerci nella sua trama avvincente.

About The Author