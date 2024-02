Napoli, De Laurentiis ammette l’errore con Spalletti

De Laurentiis ammette l’errore di aver lasciato andare Spalletti

Durante una conferenza stampa a Castelvolturno, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ammesso di aver commesso un errore nell’addio di Luciano Spalletti la scorsa estate. De Laurentiis ha dichiarato: “Il mio errore è stato non andare allo scontro frontale con Spalletti. Dovevo tenere il punto fermo. Hai vinto lo scudetto e dici di amare questa città e poi dici che te ne vai con questa semplicità, dimostrando di non credere in quella squadra”. Il presidente del Napoli ha poi precisato che il suo errore è stato accettare la richiesta di Spalletti per riconoscenza, per aver riportato lo scudetto dopo 33 anni.

La promessa non mantenuta di Spalletti

De Laurentiis ha rivelato che durante la cerimonia del Premio Bearzot al Maschio Angioino, il 24 marzo, aveva dichiarato che Spalletti sarebbe rimasto con il Napoli e il tecnico non aveva smentito. Tuttavia, dopo le due sconfitte e il pareggio in Champions League e in campionato contro il Milan, Spalletti ha comunicato la sua intenzione di voler tornare a fare il contadino in Toscana e di prendersi un anno sabbatico durante una cena il 12 maggio. De Laurentiis ha ammesso di aver cercato di trattenere Spalletti in modo amichevole, ma ha anche sospettato che il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, potesse averlo già contattato. Nonostante tutto, De Laurentiis ha riconosciuto che Spalletti voleva andarsene da vincitore.

La delusione di De Laurentiis

La decisione di Spalletti di lasciare il Napoli ha deluso profondamente De Laurentiis, che aveva sperato di continuare la collaborazione con il tecnico dopo la vittoria dello scudetto. De Laurentiis ha dichiarato: “Per tirare su il morale di Spalletti, per dimostrargli che anche se la squadra era in calo io ero con lui e non lo avrei biasimato per l’uscita dalla Champions, gli mandai l’esercizio dell’opzione via Pec. La modalità giuridica prevista”. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, De Laurentiis non è riuscito a trattenere Spalletti e ha ammesso di aver commesso un errore nel non affrontare la situazione in modo più deciso.

In conclusione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ammesso di aver commesso un errore nell’addio di Luciano Spalletti e ha espresso la sua delusione per la decisione del tecnico di lasciare la squadra. Nonostante i suoi sforzi per trattenere Spalletti, De Laurentiis ha riconosciuto che il tecnico voleva andarsene da vincitore. Ora il Napoli dovrà cercare un nuovo allenatore per affrontare la prossima stagione.

