Napoli-Genoa 1-1, Mazzarri si salva con un gol all’ultimo minuto

Il Napoli di Mazzarri pareggia all’ultimo minuto contro il Genoa

Nella sfida al Maradona, il Napoli di Walter Mazzarri ha ottenuto un pareggio agrodolce contro il Genoa, con un risultato finale di 1-1. Le reti sono arrivate nella ripresa, con Frendrup che ha portato in vantaggio i rossoblu e Ngonge che ha pareggiato per i partenopei. Nonostante un secondo tempo carico di determinazione e pressing, il Napoli non è riuscito a ribaltare la situazione, mancando l’opportunità di avvicinarsi alle posizioni di vertice della classifica. Con questo risultato, il Napoli si posiziona al nono posto con 36 punti, alla pari con il Torino, mentre il Genoa raggiunge quota 30 punti.

Le scelte tattiche di Mazzarri e Gilardino

Nella partita, Mazzarri ha dovuto fare a meno di Osimhen, rientrato dalla Coppa d’Africa ma non ancora pronto per scendere in campo. Il tecnico ha optato per il ritorno di Meret in porta, con Ostigard che ha preso il posto dello squalificato Juan Jesus e Mazzocchi che ha giocato sulla corsia sinistra al posto di Mario Rui. Tra le novità, l’esordio di Traoré a centrocampo e la presenza di Simeone in attacco. Dall’altra parte, Gilardino ha dovuto fare a meno di Matturro, ma ha potuto contare su Messias in campo e su Frendrup a centrocampo, confermando la coppia d’attacco Retegui-Gudmundsson.

La partita e il gol del pareggio

Il Genoa ha aperto le marcature al 47′ con Frendrup, sfruttando un’azione nata da un tentativo di Retegui in area. Il Napoli ha reagito alzando i ritmi, con diverse occasioni da gol, tra cui un colpo di testa di Anguissa su corner e un tentativo di Ngonge che ha trovato la rete solo al 90′, grazie all’assist di Di Lorenzo. Quest’ultimo ha servito Ngonge che, con un preciso sinistro, ha siglato il gol del pareggio, salvando il Napoli da una sconfitta amara.

