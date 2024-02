Narcos latitante arrestato in Colombia, richiesta estradizione

Arrestato il narcotrafficante colombiano Alfonso Cortes Grueso su richiesta della Procura di Reggio Calabria

Il narcotrafficante colombiano Alfonso Cortes Grueso è stato arrestato il 23 gennaio scorso su richiesta della Procura di Reggio Calabria. L’accusa nei suoi confronti è di traffico internazionale e detenzione di sostanze stupefacenti. La notizia dell’arresto è stata resa nota solo di recente.

Traffico di droga con le cosche calabresi

Secondo le indagini, Grueso avrebbe trafficato droga, in particolare cocaina, in collaborazione con le cosche calabresi. Le sostanze stupefacenti venivano fatte arrivare in porti italiani come Genova, Gioia Tauro e Trieste a partire dal 2007. Non è la prima volta che il narcotrafficante viene arrestato: in passato era riuscito a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, era stato processato e condannato in contumacia in Italia. Attualmente, Grueso si trova in carcere a Bogotà, in attesa di estradizione in Italia.

La difesa di Alfonso Cortes Grueso

L’avvocato Alexandro Maria Tirelli, direttore dell’Alta scuola estradizioni delle Camere penali internazionali, difende Alfonso Cortes Grueso e sostiene che il processo celebrato in Italia non sia convincente. Secondo Tirelli, il processo si è svolto senza che il suo assistito ne avesse conoscenza. L’avvocato annuncia che chiederà l’annullamento della sentenza di condanna e, se avrà successo, la liberazione immediata del suo cliente.

Secondo l’avvocato Tirelli: “Il processo celebrato in Italia non è convincente: è stato celebrato senza che il mio assistito ne avesse conoscenza. Chiederemo l’annullamento della sentenza di condanna. E se riusciremo, la liberazione celere del mio cliente”.

Questo arresto rappresenta un importante passo avanti nella lotta al narcotraffico internazionale e dimostra l’efficacia della cooperazione tra le autorità italiane e colombiane. La Procura di Reggio Calabria continuerà a lavorare per smantellare le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga e per assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

