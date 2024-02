Nasce Lombardia Style: Un omaggio alla regione più dinamica e affascinante d’Italia

Lombardia Style: la nuova vetrina delle eccellenze lombarde

La Lombardia, regione italiana sempre più internazionale e attrattiva, ha deciso di valorizzare il suo stile unico attraverso il progetto Lombardia Style. Questo nuovo brand, promosso dalla Regione Lombardia, si propone di mettere in luce tutte le eccellenze della regione, che spaziano dalla moda al food, dal design alla musica, dal turismo all’architettura.

Una regione da record

La Lombardia è una regione che vanta numerosi primati. Nel 2023, ha registrato oltre 50 milioni di soggiorni, di cui più del 65% da parte di turisti stranieri. Questi visitatori sono attratti dai monumenti e musei, dalle città d’arte, dai laghi e dalle montagne, sia in estate che in inverno, e dallo shopping di grandi firme.

Giorgio Armani e gli ambassador di Lombardia Style

La copertina del primo numero di Lombardia Style è dedicata a Giorgio Armani, uno dei più famosi stilisti italiani. Insieme a lui, l’artista e illustratore Jacopo Ascari ha realizzato dei bozzetti grafici che raccontano le peculiarità e gli incanti del territorio lombardo. Inoltre, tre icone di bellezza e sport sono stati scelti come ambassador della nuova campagna turistica: l’attrice Fiammetta Cicogna, il ciclista e presentatore Vittorio Brumotti e il campione olimpico Antonio Rossi.

Un progetto che celebra l’eccellenza lombarda

Lombardia Style è un progetto ambizioso che mira a mettere in luce tutte le eccellenze della regione. La Lombardia è la prima regione italiana per numero di imprese, rappresentando il 18% del totale nazionale. Inoltre, è la regione più attraente per gli investimenti diretti dall’estero, con un flusso di 11 miliardi di euro dal 2012 a oggi. La regione ospita anche un terzo delle imprese del settore del design, organizza eventi internazionali come il Salone del Mobile di Milano e le fashion week, e vanta un’industria creativa con 40mila imprese e 233mila addetti, oltre a più di 300 startup e 19 incubatori e acceleratori.

Come spiega l’assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali, Lombardia Style è un progetto che mette in rete tutte le eccellenze della regione e che vuole raccontare al meglio la storia unica di questa terra. È un modo per valorizzare gli imprenditori, i territori e gli artigiani che contribuiscono a rendere la Lombardia un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale.

Lombardia Style è la vetrina perfetta per scoprire e celebrare tutto ciò che la Lombardia ha da offrire, unendo tradizione e innovazione in un mix unico che rappresenta lo stile lombardo.

