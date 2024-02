Nascita di Brando Castrovilli-Risaliti: la famiglia accoglie un fiocco azzurro

Fiocco azzurro in casa Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina è diventato papà

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli e sua moglie, l’ex Miss Italia Rachele Risaliti, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Brando. Il lieto evento è avvenuto il 4 febbraio e la coppia ha annunciato la nascita del loro bambino sui social media oggi.

Un’emozionante gioia per la coppia

La notizia della nascita di Brando ha portato grande gioia alla coppia. Entrambi i genitori hanno condiviso la loro felicità sui social media, pubblicando una dolce foto di famiglia insieme al loro piccolo. In una didascalia, Castrovilli ha scritto: “Benvenuto al mondo, piccolo Brando. Siamo così felici e grati per questa meravigliosa benedizione. Amore infinito per te, nostro figlio”.

Un nuovo capitolo nella vita di Castrovilli

La nascita di Brando segna un nuovo capitolo nella vita di Castrovilli, sia come calciatore che come uomo di famiglia. Il centrocampista, che ha dimostrato il suo talento sul campo con la maglia della Fiorentina, ora si trova ad affrontare la meravigliosa sfida di essere padre. La sua carriera calcistica potrebbe essere influenzata dalla sua nuova responsabilità, ma sicuramente il sostegno e l’amore della sua famiglia saranno una fonte di ispirazione per lui.

