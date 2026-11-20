Ultimo aggiornamento il 20 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Dal ponte dell’Immacolata al Capodanno 2027, il birrificio agricolo Podere 676 di Fiumicino propone un calendario di eventi natalizi tra tombole tradizionali e irriverenti, riffa di Natale, cucina casalinga, musica dal vivo e degustazioni di birra artigianale.

Fiumicino (Roma) – Un Natale fuori dagli schemi, tra tradizioni popolari, giochi, buona cucina e birra agricola. A Fiumicino, alle porte di Roma, Podere 676 si prepara alle festività natalizie 2026 con un calendario di appuntamenti pensati per chi desidera trascorrere le feste in compagnia, tra divertimento, convivialità e sapori del territorio.

Dalle tombole casalinghe alla Tombola Scostumata con Lila Esposito, passando per la riffa natalizia, le cene aziendali e le idee regalo a tema birra, il birrificio agricolo propone un programma che accompagnerà gli ospiti per tutto dicembre, fino al cenone di Capodanno del 31 dicembre 2026.

Un’occasione per vivere il Natale a Fiumicino in modo originale, riscoprendo il piacere delle tradizioni familiari, ma con un pizzico di ironia e senza troppe formalità.

Eventi di Natale 2026 a Fiumicino: il calendario di Podere 676

Il calendario degli eventi natalizi di Podere 676 si sviluppa durante il mese di dicembre e propone appuntamenti dedicati a pubblici diversi, dalle famiglie ai gruppi di amici, fino alle aziende alla ricerca di una location informale per i tradizionali brindisi di fine anno.

Tra gli eventi principali figurano le Tombole Casalinghe dell’8 e del 20 dicembre, la Tombola Scostumata del 13 dicembre e le estrazioni della riffa natalizia del 10 e del 17 dicembre.

Non mancheranno aperture speciali per il ponte dell’Immacolata, serate musicali, karaoke e proposte gastronomiche che valorizzano la cucina di casa e le birre agricole prodotte dal birrificio.

Tombola Casalinga a Podere 676: appuntamento l’8 e il 20 dicembre

Tra gli appuntamenti più legati alla tradizione natalizia torna la Tombola Casalinga di Podere 676, in programma martedì 8 e domenica 20 dicembre.

Una tombola che richiama le serate trascorse in famiglia durante le festività, tra numeri estratti, battute improvvisate e la voglia di aggiudicarsi un premio.

A condurre il gioco saranno, a turno, i soci del Podere o il birraio, per un appuntamento che punta sulla spontaneità e sul coinvolgimento dei partecipanti.

Anche i premi racconteranno l’identità del birrificio: bottiglie di birra agricola, confezioni degustazione, buoni e cesti regalo. Dall’ambo alla tombola, ogni vincita sarà l’occasione per portare a casa uno dei prodotti del Podere.

Tombola Scostumata con Lila Esposito il 13 dicembre: il Natale diventa irriverente

Domenica 13 dicembre il programma natalizio cambia registro con la Tombola Scostumata di Lila Esposito, uno degli appuntamenti più originali delle festività a Podere 676.

Il classico gioco natalizio si trasforma in uno spettacolo all’insegna dell’ironia, dell’improvvisazione e delle battute senza filtri.

Una serata pensata per chi ama le tradizioni, ma preferisce viverle in maniera alternativa, tra risate e momenti di intrattenimento che coinvolgono direttamente il pubblico.

La Tombola Scostumata rappresenta così una proposta diversa tra gli eventi di Natale a Fiumicino, unendo la familiarità di un gioco popolare a un’atmosfera decisamente poco convenzionale.

Riffa di Natale a Fiumicino: estrazioni il 10 e il 17 dicembre

Tra gli appuntamenti in calendario anche la riffa natalizia di Podere 676, prevista per giovedì 10 e giovedì 17 dicembre.

Durante ciascuna serata saranno estratti tre cesti regalo, per un totale di sei premi messi in palio nel corso delle due iniziative.

Per aggiudicarsi i premi sarà necessario essere presenti al momento dell’estrazione, una regola pensata per incentivare la partecipazione e condividere il momento dell’assegnazione.

Le serate sono a prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ponte dell’Immacolata a Fiumicino: pranzo e cena con cucina tradizionale e birra agricola

Il programma delle festività prende il via con il ponte dell’Immacolata 2026, durante il quale Podere 676 prevede aperture straordinarie.

Lunedì 7 dicembre il birrificio sarà aperto a cena, mentre martedì 8 dicembre accoglierà gli ospiti sia a pranzo sia a cena.

Protagonista sarà la cucina del Podere, con un menù alla carta che comprende piatti della tradizione casalinga come lasagne, polletto e cotoletta.

Ad accompagnare le portate saranno le birre agricole prodotte direttamente dal birrificio, per un’esperienza gastronomica che unisce sapori familiari e produzione brassicola del territorio.

Una proposta rivolta a chi cerca dove mangiare a Fiumicino durante il ponte dell’Immacolata, scegliendo un ambiente informale e una cucina che richiama i pranzi delle feste in famiglia.

Cene aziendali di Natale a Fiumicino: musica, karaoke e birra artigianale

Dicembre è anche il periodo delle cene aziendali, delle rimpatriate tra colleghi e degli incontri di fine anno.

Per l’occasione, Podere 676 propone soluzioni dedicate alle cene di gruppo e aziendali a Fiumicino, con agevolazioni previste per le prenotazioni del giovedì e della domenica.

Il calendario comprende inoltre serate con intrattenimento musicale e karaoke il venerdì e il sabato, per trasformare il tradizionale brindisi di Natale in un appuntamento più dinamico e conviviale.

L’obiettivo è offrire un’alternativa alle cene aziendali formali, puntando su cucina, musica e birra agricola prodotta direttamente al Podere.

Regali di Natale 2026: cesti di birra artigianale, degustazioni e visite al birrificio

Tra le proposte natalizie di Podere 676 trovano spazio anche le idee regalo dedicate agli appassionati di birra artigianale e alle persone che preferiscono regalare esperienze.

Il birrificio agricolo di Fiumicino propone cesti natalizi con birre del Podere, confezioni regalo e voucher per tour del birrificio e degustazioni guidate con il mastro birraio.

Le visite e le degustazioni consentono di conoscere più da vicino il mondo della birra agricola, approfondendo le caratteristiche della produzione e il rapporto tra il birrificio e il territorio.

Un’idea regalo alternativa per Natale, che affianca al prodotto artigianale la possibilità di condividere un’esperienza.

Capodanno 2027 a Fiumicino: cenone del 31 dicembre con musica dal vivo

Il calendario delle festività si concluderà giovedì 31 dicembre con il cenone di Capodanno 2027 a Podere 676.

Per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno, il birrificio proporrà una serata con una proposta gastronomica dedicata e intrattenimento musicale dal vivo.

Il Capodanno del Podere sarà caratterizzato dallo stesso spirito che accompagna gli appuntamenti natalizi: un ambiente informale, cucina, birra agricola e musica per festeggiare insieme.

Dopo San Silvestro, il birrificio tornerà ad accogliere gli ospiti sabato 2 e domenica 3 gennaio 2027, sia a pranzo sia a cena.

Podere 676 a Fiumicino: un Natale tra tradizioni, convivialità e birra agricola

Con il calendario degli eventi di Natale 2026, Podere 676 propone un modo di vivere le festività che unisce tradizioni popolari e intrattenimento contemporaneo.

Le tombole, le serate musicali, le iniziative dedicate ai gruppi e le proposte gastronomiche diventano occasioni per riscoprire il piacere dello stare insieme, in un contesto che valorizza la birra agricola e la cucina tradizionale.

Un programma che guarda tanto ai residenti di Fiumicino quanto a chi arriva da Roma e dal litorale romano, alla ricerca di appuntamenti natalizi differenti dalle consuete celebrazioni.

Tra premi, risate, brindisi e piatti della tradizione, il messaggio del Podere resta semplice: a Natale contano soprattutto le persone con cui si sceglie di condividere il proprio tempo.

Podere 676 Fiumicino: informazioni, eventi e prenotazioni

Per conoscere il calendario completo degli appuntamenti natalizi, ricevere informazioni sulle serate speciali e prenotare è possibile consultare i canali ufficiali del birrificio.