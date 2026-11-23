Ultimo aggiornamento il 23 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Lanuvio si prepara a vivere il Natale 2026 con un ricco calendario di eventi, mercatini, spettacoli e iniziative per tutta la famiglia. Prenderà ufficialmente il via domenica 29 novembre “Accendiamo il Natale”, il programma di appuntamenti natalizi promosso dall’amministrazione comunale che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio 2027, giorno dell’Epifania.

Dopo l’accensione anticipata delle luminarie nel Borgo Antico, avvenuta sabato 7 novembre, la città dei Castelli Romani si prepara a entrare nel cuore delle festività con iniziative distribuite tra il centro storico e le diverse zone del territorio comunale, comprese Campoleone e Bellavista.

Natale a Lanuvio 2026: mercatini, presepi e spettacoli nel Borgo Antico

Il calendario di “Accendiamo il Natale” propone numerosi appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere la partecipazione e rendere Lanuvio una meta delle festività natalizie ai Castelli Romani.

Tra gli eventi più attesi ci sono i mercatini di Natale nel Borgo Antico, in programma nelle giornate del 5, 6, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre 2026.

Non mancheranno concerti, mostre di presepi, laboratori creativi per bambini, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali, tra cui le presentazioni di libri nell’ambito di Lanuvio Librintorno.

Spazio anche alla scoperta del patrimonio storico e artistico cittadino, con visite guidate al Museo Diffuso di Lanuvio e a Villa Sforza Cesarini, due luoghi simbolo della città.

Il programma comprenderà inoltre iniziative sportive, tra cui la “Stramaledetta”, e manifestazioni dedicate alla beneficenza e alla solidarietà.

Luminarie di Natale accese dal 7 novembre, Quadrana: «Un segnale di festa per la città»

A caratterizzare il Natale 2026 di Lanuvio è stata la scelta dell’amministrazione comunale di anticipare l’accensione delle luminarie al 7 novembre, trasformando il Borgo Antico in uno scenario natalizio già dalle prime settimane del mese.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Irene Quadrana, assessore agli Eventi e Spettacoli del Comune di Lanuvio.

«Siamo stati il primo comune a voler accendere le luci di Natale già a inizio novembre. È stata una decisione precisa: volevamo dare subito un segnale di festa e portare un po’ di allegria nelle strade, sia per i nostri concittadini sia per chi viene da fuori a passeggiare a Lanuvio».

L’assessore sottolinea anche la volontà di sostenere l’economia locale attraverso un calendario capace di richiamare visitatori e incentivare la frequentazione del centro cittadino.

«Su questo programma lavoriamo dall’estate, con l’idea di animare il paese e dare una mano concreta alle attività commerciali del territorio, grazie anche al contributo che siamo riusciti a ottenere dalla Regione Lazio».

Eventi di Natale tra Lanuvio, Campoleone e Bellavista: protagoniste le associazioni locali

Il programma natalizio non interesserà soltanto il centro storico, ma coinvolgerà anche Campoleone e Bellavista, con appuntamenti pensati per raggiungere le diverse comunità del territorio.

Fondamentale, nella realizzazione delle iniziative, è stata la collaborazione tra gli uffici comunali e le numerose associazioni locali che hanno partecipato all’organizzazione degli eventi.

«Un programma così ricco non si regge senza chi il territorio lo vive tutti i giorni», evidenzia Quadrana.

L’assessore ha quindi rivolto un ringraziamento alle associazioni coinvolte, al sindaco Andrea Volpi, al presidente del Consiglio comunale delegato alla Cultura Alessandro De Santis e all’assessore allo Sport Valeria Viglietti per il contributo alla realizzazione del cartellone natalizio.

«Le prime luci sono già accese: ora aspettiamo il 29 novembre e tutti gli appuntamenti in programma per vedere le piazze piene».

Natale 2026 ai Castelli Romani: Lanuvio si prepara ad accogliere cittadini e turisti

Con “Accendiamo il Natale”, Lanuvio punta a coniugare tradizione, cultura, intrattenimento e promozione del territorio, offrendo occasioni di incontro e socialità durante tutto il periodo delle festività.

Dai mercatini nel suggestivo Borgo Antico agli spettacoli per bambini, fino alle visite culturali e agli appuntamenti solidali, il cartellone natalizio accompagnerà la città per oltre un mese.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 novembre 2026, mentre le iniziative proseguiranno fino al 6 gennaio 2027, chiudendo il periodo delle festività natalizie con l’Epifania.