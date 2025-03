“Natale di Solidarietà 2024”: oltre 75 mila euro raccolti, Ciocchetti e Maselli ringraziano i donatori

Ultimo aggiornamento il 20 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

L’evento Natale di Solidarietà 2024, organizzato dal Comitato “Per chi da solo non ce la fa”, ha segnato un nuovo traguardo nella raccolta fondi a favore di associazioni impegnate nel settore sociale e sanitario. La serata, che si è svolta il 9 dicembre all’Auditorium della Conciliazione, ha superato ogni aspettativa, raccogliendo oltre 75 mila euro destinati a iniziative di beneficenza.

Durante la conferenza stampa nella sala Tevere della Regione Lazio, il deputato Luciano Ciocchetti e l’assessore regionale Massimiliano Maselli hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando come questa tradizione, anno dopo anno, stia diventando un appuntamento imprescindibile per chi vuole offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni di difficoltà.

Una rete di aiuti per 30 associazioni benefiche

Grazie alla straordinaria partecipazione di privati e aziende, i fondi raccolti quest’anno permetteranno di sostenere ben 30 associazioni, un numero in crescita rispetto alle edizioni precedenti. Questo risultato rappresenta un segnale importante dell’impegno collettivo nel garantire risorse fondamentali per progetti di assistenza alle persone più vulnerabili.

I fondi saranno impiegati per finanziare iniziative dedicate a persone in difficoltà, supporto sanitario e volontariato, offrendo un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno. La grande generosità dimostrata durante l’evento è la testimonianza di quanto sia fondamentale creare occasioni di solidarietà capaci di trasformarsi in aiuti tangibili.

L’impegno di volontari e artisti per il successo dell’evento

Un ruolo chiave nell’organizzazione e nella riuscita della serata è stato svolto dai volontari, che con il loro impegno hanno reso possibile ogni aspetto dell’iniziativa. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al presidente del Comitato, Mauro Ascione, che ha coordinato la raccolta fondi con passione e dedizione.

Grande importanza è stata data anche al contributo degli artisti, che hanno reso la serata ancora più speciale con esibizioni che hanno intrattenuto e coinvolto il pubblico. La partecipazione del presidente di Agis Lazio, Francesco Carducci, ha evidenziato il valore del connubio tra arte e solidarietà, dimostrando come la cultura possa essere un potente mezzo per diffondere messaggi di altruismo e speranza.

Un appuntamento che si rinnova per il 2025

Dopo il successo di questa edizione, il Natale di Solidarietà si prepara già alla prossima edizione. L’evento tornerà a dicembre 2025 all’Auditorium della Conciliazione, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la rete di aiuti e raccogliere ancora più fondi per chi ne ha bisogno. La crescente partecipazione e il coinvolgimento di sempre più persone dimostrano quanto questo appuntamento sia diventato un momento atteso e importante per la comunità.