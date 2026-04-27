Natale di Solidarietà 2025: oltre 70mila euro raccolti per il sociale nel Lazio

Ultimo aggiornamento il 27 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

Un risultato importante per il mondo del volontariato e del sociale: oltre 70mila euro raccolti e destinati alla beneficenza nell’ambito del Natale di Solidarietà 2025. L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama degli eventi solidali del Lazio, è stata presentata nel corso di un incontro stampa presso la sala Tevere della Regione.

A fare il punto sono stati il deputato Luciano Ciocchetti e l’assessore regionale Massimiliano Maselli, che hanno evidenziato come la partecipazione registrata abbia consentito di raggiungere un traguardo superiore alle attese.

Un’iniziativa che mette al centro la solidarietà

Il Natale di Solidarietà si è svolto lo scorso 15 dicembre presso l’Auditorium della Conciliazione, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Per chi da solo non ce la fa”. L’evento rappresenta ogni anno un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore del volontariato e sull’importanza di sostenere le persone più fragili.

Durante le festività natalizie, l’iniziativa promuove una raccolta fondi che si affianca a un momento di incontro aperto alla cittadinanza, rafforzando il senso di comunità e partecipazione.

I fondi destinati a 31 associazioni

L’edizione 2025 ha consentito di sostenere concretamente 31 realtà associative. I contributi economici raccolti permetteranno di finanziare attività e progetti rivolti a chi vive situazioni di difficoltà, offrendo un aiuto diretto e tangibile.

Il dato evidenzia non solo la generosità dei partecipanti, ma anche la capacità dell’evento di tradurre la solidarietà in azioni concrete sul territorio.

Una rete che coinvolge istituzioni, volontari e cultura

La riuscita del Natale di Solidarietà è il risultato di una collaborazione ampia, che coinvolge istituzioni, associazioni e mondo dello spettacolo. Un ringraziamento è stato rivolto al presidente dell’associazione Mauro Ascione e al presidente di Nuova Agis Lazio Francesco Carducci per il sostegno all’iniziativa.

La serata è stata condotta da Sabina Stilo e arricchita dalla partecipazione di artisti intervenuti a titolo gratuito, contribuendo a rendere l’evento un momento di condivisione oltre che di raccolta fondi.

Il ruolo decisivo dei donatori

A rendere possibile il risultato raggiunto sono stati soprattutto i donatori, il cui contributo ha permesso di superare quota 70mila euro. La loro partecipazione rappresenta il cuore dell’iniziativa e dimostra come la solidarietà possa trasformarsi in un sostegno concreto per chi ne ha più bisogno.

Il Natale di Solidarietà si conferma così un appuntamento capace di unire impegno sociale e partecipazione civica, rafforzando anno dopo anno una rete di aiuto sempre più estesa nel territorio del Lazio.