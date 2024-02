“NATO e la minaccia nucleare russa: le dichiarazioni di Stoltenberg”

La Nato rassicura sulla sicurezza dell’Alleanza

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha tenuto una conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa a Bruxelles, in cui ha ribadito che non ci sono minacce militari imminenti per l’Alleanza. Stoltenberg ha sottolineato che la Nato continua a garantire la prontezza a proteggere tutti gli alleati e a evitare calcoli sbagliati da parte di Mosca. Ha inoltre affermato che nella Nato si scambiano costantemente informazioni tra gli alleati per monitorare tutte le potenziali minacce.

Sostegno record per l’Alleanza Nato

Stoltenberg ha evidenziato che, nonostante le diverse visioni e discussioni tra gli alleati, i sondaggi d’opinione mostrano un livello record di sostegno per l’Alleanza sia in Nordamerica che in Europa. Ha espresso fiducia nel fatto che la Nato rimarrà l’alleanza più forte e di maggior successo nella storia e ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno ad essere un alleato fedele. Ha citato tre ragioni per cui gli Stati Uniti sostengono la Nato: l’interesse per la sicurezza nazionale, il sostegno bipartisan e le critiche rivolte agli alleati che non spendono abbastanza per la Nato.

I ministri della Difesa rafforzano l’unità contro Trump

I ministri della Difesa riuniti a Bruxelles hanno stretto le fila in risposta agli attacchi di Donald Trump, che ha minacciato di non difendere i Paesi membri che non rispettano gli impegni di spesa per la Difesa. Il segretario Stoltenberg ha ribadito che l’articolo 5 dell’Alleanza sulla difesa collettiva è il nucleo centrale dell’associazione e deve essere applicato a tutti gli alleati. I ministri hanno discusso della questione della spesa militare e dell’Ucraina, sottolineando l’importanza di dedicare il 2% del Pil alla spesa militare. Hanno anche evidenziato la necessità di mantenere l’unità e la solidarietà tra gli alleati e di fornire un sostegno sufficiente all’Ucraina nella sua lotta contro la Russia.

