“Nato: l’importanza di un’alleanza forte per gli Stati Uniti”

La forza della NATO: un interesse nazionale degli Stati Uniti

La NATO è una “forte” alleanza che è “positiva per gli Stati Uniti”. Con oltre “30 alleati e amici”, gli Stati Uniti sono “più forti e più sicuri”. Questo è ciò che ha affermato il segretario generale Jens Stoltenberg durante una conferenza stampa a Bruxelles. Ha sottolineato che c’è un “forte sostegno bipartisan nel Congresso” per mantenere forte la NATO. Tuttavia, ha riconosciuto che ci sono critiche riguardo agli alleati NATO che non spendono abbastanza per la difesa. Stoltenberg ha sottolineato che è importante che gli alleati aumentino le loro spese per la difesa e che vi sia una “ripartizione equa degli oneri”.

La credibilità della deterrenza della NATO

Stoltenberg ha sottolineato l’importanza di non minare la “credibilità” della “deterrenza della NATO”. Ha risposto alle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato che lascerebbe fare al presidente russo Vladimir Putin quello che vuole dei Paesi NATO che non spendono abbastanza per la difesa. Stoltenberg ha affermato che non si dovrebbe “minare la credibilità della deterrenza della NATO”. Ha sottolineato che la deterrenza è nella testa degli avversari e che è importante comunicare chiaramente l’impegno a proteggere tutti gli alleati. Ha affermato che la NATO ha avuto successo nel prevenire i conflitti per 75 anni.

Progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa

Stoltenberg ha annunciato che nel 2024 saranno “diciotto” i Paesi NATO che spenderanno almeno il 2% del loro Pil per la difesa, un “record”. Ha sottolineato che gli alleati europei e il Canada hanno aumentato le loro spese per la difesa di oltre 600 miliardi di dollari USA dal 2014. Ha anche evidenziato che quest’anno si è registrato un aumento dell’11% tra gli alleati europei e il Canada. Nonostante questi progressi, ci sono ancora “alcuni alleati” che devono fare “molta strada” per raggiungere la soglia del 2%. Stoltenberg ha sottolineato che il 2% non è un tetto, ma un “minimo” da cui partire.

In conclusione, la NATO rimane una forte alleanza che è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti mantenere forte. È importante che gli alleati NATO aumentino le loro spese per la difesa e che vi sia una ripartizione equa degli oneri. La credibilità della deterrenza della NATO non deve essere minata, poiché ciò metterebbe a rischio la sicurezza di tutti gli alleati. Nonostante i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa, ci sono ancora alcuni alleati che devono fare molto per raggiungere la soglia del 2%. La NATO rimane unita e pronta a proteggere tutti gli alleati.

