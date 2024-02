Nautica: Riforma titoli rende più competitivi i professionisti italiani

Riforma dei Titoli professionali del diporto: nuove opportunità per il personale imbarcato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 13 dicembre 2023, n. 227, che riguarda la riforma dei Titoli professionali del diporto per il personale imbarcato su imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Il decreto, che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121, introduce diverse novità, tra cui la modifica dei limiti di abilitazione in rapporto alla stazza delle unità e l’introduzione del nuovo titolo nazionale semplificato dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe.

Nuovi limiti di abilitazione e titolo semplificato

Il decreto prevede che l’iter formativo dell’Ufficiale di navigazione del diporto rimanga lo stesso, ma la navigazione di addestramento potrà essere effettuata su navi da diporto o su imbarcazioni di lunghezza superiore ai 15 metri, adibite al noleggio o in uso privato, oltre che su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Dopo il conseguimento del titolo, si potrà essere imbarcati come Ufficiale di coperta di grado inferiore al primo sulle navi fino a 3.000 Gt, oppure come comandante sulle navi fino a 500 Gt. Inoltre, il Capitano del diporto potrà imbarcare come comandante su navi da diporto, adibite al noleggio o in uso privato, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza minore alle 3.000 Gt, oppure come primo ufficiale di coperta senza alcun limite di stazza.

Rimozione del tetto delle 3.000 Gt per il Comandante del diporto

Una delle novità più significative introdotte dal decreto è la rimozione del tetto delle 3.000 Gt per il Comandante del diporto. Questo significa che il Comandante potrà essere imbarcato in comando senza alcun limite di stazza, come avviene con i titoli mercantili. Coloro che sono già in possesso del titolo potranno rinnovare il proprio certificato anche prima della scadenza al fine di conseguire l’upgrade.

Ufficiale di macchina del diporto e titolo di 2a classe

Il decreto disciplina anche l’Ufficiale di macchina del diporto, che potrà conseguire l’addestramento imbarcando su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e su navi e imbarcazioni da diporto in uso privato. Il periodo di navigazione per conseguire il titolo di Capitano di macchina del diporto è di 12 mesi, su navi da diporto, adibite al noleggio o in uso privato. Inoltre, viene introdotto il titolo nazionale semplificato dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, che permette di imbarcare come comandante di unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 Gt.

In conclusione, la riforma dei Titoli professionali del diporto apre nuove opportunità per il personale imbarcato, rendendo più competitivi i professionisti italiani del settore. Il nuovo titolo semplificato dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe potrà creare fino a 3.000 nuovi posti di lavoro, soddisfacendo le esigenze specifiche delle unità minori. Confindustria Nautica ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Vice Ministro Edoardo Rixi e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel completamento del riassetto normativo del settore charter, auspicando ulteriori semplificazioni che favoriscano lo sviluppo del settore.

About The Author