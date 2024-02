Navalny: ipotesi lento avvelenamento e ultime scoperte

Nuove accuse di avvelenamento lento ad Alexei Navalny

Il sito di opposizione russa ‘Sota’ ha riportato nuove accuse riguardanti un presunto avvelenamento lento subito da Alexei Navalny a partire dall’agosto dello scorso anno. Citando fonti di alto livello del Comitato investigativo, si sospetta che il principale artefice di questo presunto attentato sia stato Alexander Bastrykin, capo del Comitato stesso, il quale avrebbe nutrito rancore nei confronti di Navalny fin dal 2012, quando quest’ultimo lo aveva investigato.

“Licenza di uccidere” con un lento avvelenamento

Coinvolgimento delle autorità russe nel presunto piano di omicidio

Le fonti riportate da ‘Sota’ indicano che dopo l’arresto del blogger, Bastrykin avrebbe chiesto il permesso al presidente russo Vladimir Putin di eliminare Navalny mentre era detenuto in una colonia penale. Questo presunto piano avrebbe avuto il supporto del capo del Servizio penitenziario federale, Arkady Gostev. Si parla di una sorta di “licenza di uccidere” che avrebbe portato a un avvelenamento graduale come regalo per il settantesimo compleanno di Bastrykin.

“Resistito” fino a ieri: la lotta di Navalny per la sopravvivenza

Possibili cause della morte di Alexei Navalny

Un biochimico intervistato da ‘Sota’ ha ipotizzato che il trombo che ha portato alla morte di Navalny potrebbe essere stato causato da una sostanza coagulante. Considerando le condizioni detentive e il presunto regime di tortura, la mancanza di acqua avrebbe potuto portare alla coagulazione del sangue e, di conseguenza, alla morte dell’oppositore russo. Queste nuove informazioni gettano ulteriore luce sulle circostanze misteriose che hanno portato alla tragica fine di Alexei Navalny.

