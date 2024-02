Navalny morto in carcere: le ultime notizie dalla Russia

Il dissidente russo Alexei Navalny muore in carcere

Il dissidente russo Alexei Navalny è deceduto nella colonia penale di Kharp, situata nella regione artica di Yamalo Nenets, dove era detenuto. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, Navalny ha accusato un malore dopo una passeggiata e nonostante siano state effettuate tutte le misure di rianimazione necessarie, non si è ottenuto alcun risultato positivo.

Le cause del decesso di Navalny sono ancora in fase di accertamento, come dichiarato dal Servizio penitenziario federale russo.

Navalny, 47 anni, era stato condannato a una pena di oltre 30 anni di carcere. Nel mese di dicembre, il leader dell’opposizione russa era scomparso durante un trasferimento di 20 giorni dal carcere di Kovrov fino a quello di Kharp, situato a 1.900 chilometri a nord-est di Mosca.

Un destino tragico per un dissidente coraggioso

La morte di Alexei Navalny rappresenta un tragico epilogo per uno dei più noti dissidenti russi. Navalny si era fatto conoscere per le sue denunce di corruzione e per il suo impegno politico contro il governo di Vladimir Putin. La sua figura era diventata un simbolo di opposizione e di lotta per la democrazia in Russia.

Navalny aveva subito diversi arresti e persecuzioni da parte delle autorità russe. Nel 2020, durante un viaggio in Siberia, era stato avvelenato con un agente nervino, un episodio che aveva suscitato indignazione a livello internazionale. Dopo un lungo periodo di convalescenza in Germania, Navalny era tornato in Russia, dove era stato immediatamente arrestato e condannato a una lunga pena di carcere.

Richieste di indagine internazionale

La morte di Navalny ha suscitato una forte reazione a livello internazionale. Numerosi leader politici e organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto un’indagine indipendente sulle circostanze della sua morte e sulla responsabilità delle autorità russe.

La morte di Alexei Navalny è una tragedia e solleva gravi preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani in Russia ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Chiediamo un’indagine completa e trasparente per fare luce su quanto accaduto.

Anche l’Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione e ha chiesto alle autorità russe di garantire una piena e imparziale indagine sulla morte di Navalny.

La morte di Alexei Navalny rappresenta un duro colpo per la democrazia e i diritti umani in Russia. La sua figura rimarrà un simbolo di coraggio e di lotta per la libertà.

