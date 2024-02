Navalny morto in carcere: le ultime notizie dalla Russia

Il dissidente russo Alexei Navalny muore in carcere

Il dissidente russo Alexei Navalny è deceduto nella colonia penale di regime speciale di Kharp, situata nella regione artica di Yamalo Nenets. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, Navalny ha accusato un malore dopo una passeggiata e nonostante siano state effettuate tutte le misure di rianimazione necessarie, non si è ottenuto alcun risultato positivo.

Le cause del decesso di Navalny sono ancora in fase di accertamento, come dichiarato dal Servizio penitenziario federale russo.

Navalny, 47 anni, era stato condannato a una pena di oltre 30 anni di carcere. Nel mese di dicembre, il leader dell’opposizione russa era scomparso durante un trasferimento di 20 giorni dal carcere di Kovrov fino a quello di Kharp, situato a 1.900 chilometri a nord-est di Mosca.

Un destino tragico per un dissidente coraggioso

Alexei Navalny è stato uno dei principali critici del governo russo e un fervente sostenitore dei diritti umani e della democrazia nel paese. La sua morte rappresenta un duro colpo per l’opposizione russa e per tutti coloro che lottano per la libertà di espressione e i valori democratici.

Navalny ha guadagnato notorietà a livello internazionale per le sue indagini sulle presunte corruzioni all’interno del governo russo e per aver organizzato proteste di massa contro il presidente Vladimir Putin. La sua determinazione nel denunciare la corruzione e l’abuso di potere gli ha valso il rispetto e l’ammirazione di molti.

Richieste di indagine e condanna internazionale

La morte di Navalny ha suscitato indignazione e preoccupazione a livello internazionale. Numerosi leader politici e organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto un’indagine approfondita sulle circostanze della sua morte e hanno condannato il governo russo per la sua mancanza di rispetto dei diritti umani.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito la morte di Navalny “scioccante” e ha sottolineato l’importanza di una “chiara e completa” indagine sul suo decesso. Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso la sua preoccupazione e ha dichiarato che il governo russo dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

La morte di Alexei Navalny rappresenta una grave perdita per la lotta per i diritti umani e la democrazia in Russia. La sua determinazione nel denunciare la corruzione e l’abuso di potere rimarrà un esempio di coraggio e impegno per molti. È fondamentale che la comunità internazionale continui a fare pressione sul governo russo affinché vengano rispettati i diritti umani e venga fatta luce sulle circostanze della morte di Navalny.

