Navalny, Trump e il paragone estremo: Anche Usa corrotti

Donald Trump: Il suo silenzio sulla morte di Alexei Navalny

Donald Trump ha rotto il silenzio riguardo alla morte dell’oppositore russo Alexei Navalny senza fare alcun riferimento critico nei confronti di Vladimir Putin, come invece hanno fatto molti leader mondiali. In un post, ha accettato la spiegazione ufficiale di Mosca sulla morte di Navalny e ha colto l’occasione per attaccare gli Stati Uniti a guida democratica, facendo riferimento ai processi giudiziari contro di lui definiti corrotti.

“È una lenta, ma stabile, progressione con politici corrotti di estrema sinistra, procuratori e giudici che ci portano sul cammino della distruzione”, ha scritto l’ex presidente. Ha continuato sottolineando che “confini aperti, elezioni truccate e decisioni giudiziarie grossolanamente ingiuste stanno distruggendo l’America”. Trump ha concluso definendo il paese come “una nazione in declino, una nazione in fallimento”.

La raccolta fondi per Donald Trump

Dopo la condanna a pagare 355 milioni di dollari, è stata avviata una raccolta fondi per aiutare Donald Trump a coprire questa somma. Su GoFundMe, la moglie dell’imprenditore Grant Cardone, Elena Cardone, ha lanciato una campagna che ha già raccolto 185mila dollari da 4mila donatori in poche ore.

“Sono fermamente al fianco del presidente Donald Trump di fronte a quello che considero un trattamento ingiusto e senza precedenti”, ha dichiarato Cardone sulla pagina di GoFundMe. Ha aggiunto che le battaglie legali di Trump non sono solo contro di lui, ma rappresentano un attacco ai principi di giustizia e giusto processo di ogni americano.

La somma totale che Trump deve pagare include anche gli 83,3 milioni di dollari di risarcimento a E.Jean Carroll, la donna che ha accusato Trump di abusi sessuali. Michael Cohen, ex avvocato di Trump, ha sottolineato che questa enorme cifra potrebbe rendere pericoloso un suo ritorno alla Casa Bianca, affermando che il tycoon deve trovare un modo per recuperare oltre 500 milioni di dollari in breve tempo.

Nonostante le controversie e le sfide legali, Trump continua a ricevere sostegno finanziario da parte dei suoi sostenitori, dimostrando che il suo appeal politico e la sua base di fan rimangono solidi nonostante le avversità.

