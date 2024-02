Navalny ucciso con un pugno al cuore: la ricostruzione della morte del dissidente

Alexei Navalny: Nuove Accuse sull’Uccisione del Dissidente Russo

Il dissidente russo Alexei Navalny, dichiarato morto venerdì nella colonia penale in cui era detenuto, è stato al centro di nuove accuse scioccanti. Secondo l’attivista per i diritti umani Vladimir Osechkin, che gestisce il sito anti-corruzione Gulagu.net da Parigi, Navalny sarebbe stato ucciso con un metodo descritto come “un pugno al cuore, in perfetto stile KGB”.

Osechkin ha dichiarato al Times che fonti attendibili gli hanno riferito che Navalny è stato sottoposto a due ore e mezza di isolamento in una cella a una temperatura di meno 27 gradi centigradi. Questo trattamento avrebbe avuto lo scopo di rallentare il suo battito cardiaco a causa delle gelide condizioni. Successivamente, secondo Osechkin, Navalny sarebbe stato ucciso con il “classico pugno al cuore del KGB, ‘one strike'”.

Le Nuove Rivelazioni sull’Assassinio di Navalny

Le recenti dichiarazioni di Vladimir Osechkin gettano ulteriore luce sul presunto assassinio di Alexei Navalny. L’uso di tattiche così crudeli e spietate suscita indignazione e preoccupazione a livello internazionale.

Osechkin ha sottolineato la brutalità di questo presunto omicidio, evidenziando il coinvolgimento di elementi tipici del KGB. Le circostanze descritte sollevano interrogativi sulla sicurezza e la tutela dei diritti umani in Russia.

Reazioni Internazionali all’Uccisione di Navalny

Le accuse di Vladimir Osechkin riguardo all’uccisione di Alexei Navalny hanno scatenato una serie di reazioni internazionali. I governi e le organizzazioni internazionali stanno esprimendo crescente preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Russia e chiedono un’indagine approfondita su questo tragico evento.

Le parole di Osechkin hanno sollevato una forte condanna da parte della comunità internazionale, che chiede giustizia per Navalny e misure concrete per garantire la sicurezza e la libertà degli attivisti e dissidenti in Russia.

