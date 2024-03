Nave Geo Barents: La Missione Umana di Salvataggio

Una Notte di Drammatici Soccorsi Sul Mediterraneo

Mercoledì mattina, la nave umanitaria Geo Barents dell’organizzazione Medici Senza Frontiere è attesa nel porto di Marina di Carrara, trasportando 249 persone salvate da tre diverse operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Il racconto di queste operazioni è permeato di drammaticità e coraggio: il primo soccorso ha coinvolto il recupero di 28 individui da una fragile imbarcazione in vetroresina; il secondo ha visto coinvolti 146 naufraghi su un barcone di legno, reso ancor più complesso dall’ostilità della guardia costiera libica; infine, il terzo soccorso ha riguardato 75 persone a bordo di una imbarcazione rovesciata durante la notte, con 40 individui finiti in mare, ma fortunatamente tutti tratti in salvo.

Il Viaggio di Solidarietà della Geo Barents

Attualmente, la nave Geo Barents, con bandiera norvegese, sta solcando le acque fra Lampedusa e Pantelleria, di fronte alle coste tunisine. Questa non è la prima volta che la nave effettua una missione umanitaria di soccorso nel Mediterraneo: negli scorsi mesi di luglio, ha trasportato sicurezza e speranza al porto di Carrara, con due precedenti sbarchi che hanno visto a bordo rispettivamente 196 e 214 migranti.

Carrara: Fulcro di Accoglienza e Solidarietà

Il porto di Marina di Carrara si appresta a ricevere l’11° sbarco della Geo Barents, confermando il proprio ruolo di centro di accoglienza e solidarietà. Questo sarà il secondo sbarco nel corso del 2024, sottolineando l’impegno costante per fornire assistenza e supporto alle persone in cerca di salvezza nel Mediterraneo. La continuità di tali operazioni testimonia non solo la costanza della crisi umanitaria che affligge la regione, ma anche la determinazione delle organizzazioni come Medici Senza Frontiere nel dispensare aiuto e speranza a chi ne ha disperatamente bisogno.